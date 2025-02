Andressa Urach revela ter tido a cabeça mordida por ator famoso

Instagram Andressa Urach revela ter tido a cabeça mordida por Cauã Reymond

Andressa Urach voltou a movimentar as redes sociais ao revelar detalhes de um suposto envolvimento com Cauã Reymond. Em entrevista ao jornalista Arthur Pires, a criadora de conteúdo adulto contou que o ator global teria um comportamento inusitado na intimidade.

Segundo Andressa, após o encontro, sua cabeça ficou dormente por alguns dias. O motivo? As mordidas que teria levado de Cauã. "Digamos que foram algumas mordidas!", contou, aos risos. A declaração rapidamente viralizou e gerou grande repercussão entre os internautas.

Durante a conversa, o jornalista questionou se o incômodo foi causado pela intensidade do ato, mas Andressa reforçou que as marcas ficaram por conta das mordidas. Quando perguntada sobre gritos durante o momento, ela brincou: "Na verdade, a mamãe aqui que gritou!". A influenciadora ainda revelou que o ator está no seu "top 3" de melhores encontros íntimos. A revelação deixou o público em polvorosa, com muitos internautas questionando a veracidade da história.

A entrevista rapidamente se espalhou pelas redes, com comentários divididos. Alguns usuários ironizaram: "Isso foi real ou um sonho dela?". Outros apontaram que essa história já havia sido mencionada no passado sem nomes explícitos, o que reforçou a credibilidade do relato. "Anos atrás ela contou algo parecido, sem citar nomes. Agora, repetiu igualzinho… acho que é verdade", opinou um seguidor.

















O nome de Cauã Reymond logo se tornou um dos mais comentados na web, mas o ator, até o momento, não se pronunciou sobre a polêmica. Enquanto isso, Andressa Urach continua conquistando engajamento com suas declarações, que frequentemente esquentam as redes sociais.

