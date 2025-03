Projeto Raízes do Sertão traz cultura nordestina para RAs do DF

A iniciativa itinerante Raízes do Sertão tem como objetivo promover a cultura nordestina entre os candangos. A capital, que é habitada por pessoas de diversas partes do Brasil, foi construída por aqueles que trouxeram suas famílias e costumes de suas terras natais. Periodicamente, são realizados eventos que celebram essas tradições que nunca foram esquecidas. O evento ocorrerá no sábado (15/3), a partir das 17h, e no domingo (16/3), a partir das 15h, com ingressos gratuitos disponíveis no Sympla.

A Bahia, terra do recôncavo onde nasceram algumas das lendas da música popular, se destaca como uma das culturas mais ricas do país. No sábado, a peça Emília e os encantos da Bahia, apresentada pelo Espetáculo & Cia, dará início ao evento. Em seguida, o Grupo de dança folclórica nordestina, dança Cacuriá subirá ao palco, seguido pelo grupo Cangaceiros do Nordeste, a Quadrilha saca rolha e a artista Carliane Alves com sua banda, encerrando a noite de celebrações.

Além das apresentações culturais, a festa contará com a culinária local, que é marcada por pratos que exalam o aroma do óleo de dendê e refletem uma forte influência africana. Esses são apenas alguns dos elementos que o público de São Sebastião poderá apreciar na praça gastronômica.

Para aqueles que desejam encerrar a semana em família, o Raízes preparou uma série de atividades para todas as idades, por isso o evento começará mais cedo, às 15h. A programação terá início com uma homenagem ao mestre cultural Paulo Dagomeh. Em seguida, o público poderá desfrutar da Banda Teatral Brincantes, que oferecerá diversas brincadeiras, contos e muita música para as crianças. O evento continuará com as apresentações de Forró do Sertão, Quadrilha Santo Afonso e a banda Cangaceiros do Cerrado.





Calendário:





São Sebastião - Bahia

15 e 16 de março

Samambaia - Sergipe

22 e 23 de março



Recanto das Emas - Ceará

29 e 30 de março

Planaltina - Paraíba

05 e 06 de abril

Plano Piloto - Mestre Teodoro Freire

12 e 13 de abril





Serviço:

Raízes do Sertão

Sábado (15/3), a partir das 17h; domingo (16/3), a partir de 15h

Em frente a Administração Regional de São Sebastião - Q. 101 Conjunto 08 - São Sebastião, Brasília

Ingressos gratuitos disponíveis no Sympla