Preta Gil segue na UTI e hospital atualiza estado de saúde; veja

Reprodução/Instagram Preta Gil

Preta Gil, que está internada desde sábado (8) com uma infecção urinária em um hospital particular de Salvador (BA), segue estável, mas ainda sem previsão de alta. A cantora permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para monitoramento e cuidados médicos, conforme informações divulgadas pela sua assessoria à revista Quem nesta terça-feira (11).

Na segunda-feira (10), a diretoria médica do Hospital Aliança Star, onde Preta está internada, emitiu um boletim médico confirmando que o quadro de saúde da artista continua estável.

Segundo o comunicado, Preta foi internada para tratamento da infecção urinária e está sendo monitorada pela equipe do hospital, que inclui o coordenador da UTI, Dr. Diogo Azevedo, o urologista Dr. Frederico Mascarenhas, a equipe médica do Aliança Star e seu médico particular, Dr. Roberto Kalil Filho.

Apesar da internação, Preta tranquilizou seus fãs nas redes sociais, postando à noite uma mensagem de otimismo. "Amores, fiquem tranquilos! Estou sendo bem cuidada e em breve estarei em casa. Amo vocês!", escreveu a cantora, que já enfrenta uma batalha contra o câncer no intestino. Preta havia recebido alta hospitalar no dia 11 de fevereiro, após passar 55 dias internada para se recuperar de uma cirurgia de 21 horas, realizada para a remoção de pelo menos seis focos de tumor.

Diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023, a cantora teve um longo tratamento, incluindo uma cirurgia para remoção do tumor e a reconstrução de partes do sistema digestivo e urinário. Ela também usará uma bolsa de colostomia definitiva. Em entrevista ao Fantástico, Preta compartilhou que, a partir de abril, dará início a um novo tratamento em Nova York, utilizando medicamentos em fases finais de estudo.

