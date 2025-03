Miss Bumbum leiloa tapa-sexo para pagar despesas do carnaval

Conhecida por ser a primeira vencedora do concurso Miss Bumbum Brasil, em 2011, Rosana Ferreira, de 38 anos, leiloará o tapa-sexo usado por ela no desfile do carnaval deste ano, onde fez parte da Ala dos Compositores da Acadêmicos do Tucuruvi (São Paulo). A arrecadação com a venda do acessório será destinado para cobrir as despesas carnavalescas da influenciadora.

O leilão foi anunciado nas redes sociais. “O carnaval envolve muitos gastos — fantasias, ensaios, tratamentos estéticos… Este ano, investi cerca de R$ 2 mil por semana em um personal trainer especializado em glúteos", explicou a musa. Os lance inicial era no valor de R$ 2 mil, e no anúncio Rosana enfatizou atrair a atenção dos colecionadores e foliões.

“Este item representa não apenas minha homenagem aos 50 anos do tapa-sexo, mas também a paixão e a história do nosso carnaval. Que ele encontre um novo lar que valorize nossa cultura!”, argumentou. A Miss Bumbum descreveu o adereço personalizado como uma homenagem à cultura brasileira e à tradição do samba.

Além do leilão, Rosana expressou tristeza pela Acadêmicos do Tucuruvi ter sido rebaixada do Grupo Especial para o Grupo de Acesso. “Esperava voltar no desfile das campeãs após minha lua de mel, mas isso não aconteceu. Vamos trabalhar para retornar ao topo!”, compartilhou.