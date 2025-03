Demissexual, Luciana Gimenez revela exigências para o sexo: "É importante"

Luciana Gimenez, que está solteira, abriu o jogo sobre a vida amorosa e suas intenções com um possível novo relacionamento. A apresentadora, que se considera uma pessoa demissexual, destacou ser essencial a criação de um vínculo com o parceiro para, então, terem uma relação íntima.

"É importante"

"Sempre fui alguém que para eu transar tem que ter algum tipo de interesse. Não é que eu sou uma religiosa nem nada, mas sexo é uma coisa que tenho que conhecer a pessoa. Você ficar pelado com alguém é algo bem importante", explicou ela, em entrevista à revista Quem.

Sincera, Luciana Gimenez descreveu o motivo pela sua preferência. "Já faz um tempo isso na minha vida. Não é que vou namorar [com quem fizer sexo], mas é um cara que tem que gostar de alguma maneira, senão não vou", disse.

"Mas eu não planejo as coisas na minha vida. Eu queria arrumar um namorado, sim. Por eu ter dificuldades de sair com pessoas aleatórias, eu gostaria de ter uma pessoa [na vida] até para fazer uma coisa mais fixa", declarou a apresentadora da RedeTV!. Em tempo, Luciana está solteira desde o fim do namoro com o economista Renato Breia, anunciado em 2023.