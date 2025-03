Com o astro do momento Can Yaman, "El Turco" chega ao Brasil pelo Globoplay

Astro de novelas turcas, Can Yaman vem ao Brasil para se encontrar com fãs - (crédito: Reprodução/Instagram)

A partir desta sexta-feira (21/3), data de lançamento mundial da série El Turco, o público brasileiro poderá conferir os seis episódios da produção no Globoplay de forma exclusiva. Estrelada pelo astro Can Yaman, protagonista de Sr. Errado e A sonhadora, outros sucessos da Turquia também disponíveis no streaming da Globo, a trama combina ação, aventura e romance em uma história de época envolvente, baseada na lenda de La Turchia, um festival celebrado há mais de 300 anos na vila italiana de Moena.

Can Ayman estrela El Turco, série que chega ao Brasil pelo Globoplay (foto: Divulgação)

Com mais de 1,80 de altura, barba farta e cabelos longos, Can Yaman é o maior chamariz da produção. Tanto que o astro turco estará no Brasil, agora em março, para eventos com fãs, no Rio de Janeiro. Em um deles, o ingresso no valor de R$ 2, 5 mil dará direito a foto com o ídolo. No ano passado, ele esteve no Brasil e provocou tumulto no Aeroporto Internacional de Guarulhos ao ser recebido por uma multidão no local, quando veio para participar de um evento com ingressos a partir de R$ 600.

Mas quem é esse galã internacional que provoca frisson por onde passa? Turco com ascendência albanesa e formação escolar na Itália, o ator escorpiano de 35 anos ganhou projeção desde que as novelas turcas ganharam novo fôlego. Uma delas, Yargi: segredos de família, de 2021, ganhou o Emmy de Melhor Telenovela.

Sem saber como lidar com o assédio gigante que provocou, o astro excluiu sua conta no Instagram, com 11 milhões de seguidores, alegando querer focar no trabalho. Depois, arrependeu-se, e, desde o dia 4, está de volta à rede, recuperando ao pouco o seu séquito. Até o fechamento desta coluna, ele tinha reconquistado 145 mil seguidores no novo perfil @canyaman.

Formado em direito pela Universidade de Yeditepe e fluente em italiano, o bonitão chegou a atuar como advogado até conseguir seu primeiro papel na televisão, na série Assuntos do coração, em 2014. Agora, Can Yaman se prepara a série Sandokan, em que será o protagonista, interpretando o papel do pirata no projeto contará com diversas estrelas internacionais.

Sobre a trama

De acordo com a tradição, um soldado otomano do século XVII, ferido na Batalha de Viena, se torna um herói local depois de liderar os moradores em uma revolta contra os altos impostos cobrados na época. Tendo essa inspiração como ponto de partida, o guerreiro Hasan Balaban, depois de ser gravemente ferido em batalha, o personagem acorda na remota Moena, nos alpes italianos. Aos poucos, ele se instala em seu novo lar e vira um protetor da vila.