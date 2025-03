Avenged Sevenfold retorna ao Brasil em outubro com nova turnê

A banda Avenged Sevenfold se apresentou pela última vez no Brasil durante o Rock in Rio 2024. - (crédito: Brian Cattelle)

Depois de ser a atração principal do dia do rock no Rock in Rio 2024, a banda Avenged Sevenfold volta ao Brasil com sua turnê Life Is But A Dream… pela América Latina. A banda de rock se apresenta em 2 de outubro, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, e no dia 4 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo. A pré-venda dos ingressos começa em 18 de março, às 12h, e vai até às 11h do dia 20 de março, no site da Eventim. A venda geral tem início dia 20 de março, às 12h, na mesma plataforma, com ingressos a partir de R$ 155.

A turnê leva o mesmo nome do álbum mais recente da banda, lançado em 2023, e marca o primeiro disco de estúdio do grupo após sete anos de espera. O trabalho foi projetado para provocar, inspirar e ampliar a nova onda do heavy metal americano, como define a própria banda.

Formado em 1999, na Califórnia, o Avenged Sevenfold já conta com mais de 12 milhões de álbuns vendidos mundialmente, alcançando o topo da parada Top 200 Álbuns da Billboard com Nightmare, de 2010, e Hail to the King, de 2013. Atualmente, a banda é composta por M. Shadows (vocais), Synyster Gates (guitarra), Zacky Vengeance (guitarra), Johnny Christ (baixo) e Brooks Wackerman (bateria).

Produzidos pela 30e, os shows de abertura no Brasil serão comandados por Mr. Bungle, banda experimental e de metal alternativo famosa por sua mistura eclética de metal, jazz, funk, avant-garde, hardcore punk e rock progressivo, e Karen Dió, cantora e compositora de punk rock conhecida por suas performances de alta energia e temas feministas. Além disso, o espetáculo de São Paulo também tem a presença da banda A Day To Remember na abertura, reconhecida pela fusão única de pop-punk, hardcore e metalcore, com um repertório energético e melódico.

Avenged Sevenfold acumula mais de um bilhão de visualizações de vídeos e streams do Spotify, junto com vários singles de rádio de rock em primeiro lugar. Conhecidos por suas espetaculares performances ao vivo, o grupo costuma esgotar arenas, encabeçar os festivais mais prestigiados do mundo e consistentemente liderar o caminho em avanços tecnológicos, marcos culturais e engajamento inovador dos fãs.

Avenged Sevenfold - Life Is But A Dream…

Curitiba

Em 2 de outubro, a partir das 16h, na Pedreira Paulo Leminski. Ingressos a partir de R$ 240, disponíveis no site da Eventim. Entrada permitida para menores de 15 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis.

São Paulo

Em 4 de outubro, a partir das 14h, no Allianz Parque. Ingressos a partir de R$ 155, disponíveis no site da Eventim. Entrada permitida para menores de 15 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis.