Alto Paraíso recebe Festival de capoeira de tradição angolana

A programação do festival Fuzuê D'Angola tem como objetivo reunir mestres capoeiristas de várias regiões do Brasil para a população de Alto Paraíso de Goiás. As festividades, que ocorrerão de 20 a 23 de março, incluirão aulas de capoeira, cortejos de berimbaus e diálogos com a comunidade angoleira residente no Cerrado. Durante os dias do evento, os participantes poderão vivenciar uma imersão na capoeira angolana com mestres de vários estados brasileiros e de quatro outros países, com apresentações de samba e um grandioso encerramento na Cachoeira dos Cristais. As inscrições já estão abertas a preços acessíveis por meio do Instagram do evento, com bolsas disponíveis para mulheres, pessoas negras e idosos que residem em Alto Paraíso.

A tradição afro-diaspórica da capoeira é reconhecida como patrimônio cultural brasileiro pelo Iphan e como patrimônio da humanidade pela Unesco. Essa expressão cultural, que combina artes marciais, música e dança, surgiu no Brasil como um movimento de resistência dos povos africanos escravizados em Alagoas. Mestres e mestras de todo o território nacional que participarão do festival têm como objetivo iluminar as raízes do movimento, enfatizando a importância da capoeira angolana e as experiências vividas nas rodas para celebrar o aniversário do coletivo Comunidade Angoleira do Cerrado . “Enquanto estivermos vivos, continuaremos ensinando tudo o que sabemos. O que a gente mais quer é que as gerações seguintes tenham acesso a estes conhecimentos”, diz o Treinel Fabrício Leonardo, um dos fundadores do coletivo.

Fabrício compartilha com o Correio como sua relação com a capoeira surgiu de forma orgânica: “Comecei aos 15 anos e, desde a primeira vez que vi alguém praticando capoeira, tive a sensação de que já havia vivenciado aquilo antes”.

Realizado anualmente em março, o Festival Fuzuê D’Angola é uma comemoração do aniversário da Comunidade Angoleira do Cerrado, um grupo que se consolidou há mais de duas décadas através do trabalho do Treinel Fabrício Leonardo na Chapada dos Veadeiros. Nesta terceira edição do festival, o Mestre Cobra Mansa, fundador do Kilombo Tenondé em Valença-BA e mentor de Fabrício, fará seu retorno a Alto Paraíso. Também estará presente a Mestra Tisza Coelho, líder do Centro de Capoeira Angola Ouro Verde, localizado em Serra Grande, na Bahia.

Um dos aspectos fundamentais do festival é a conexão entre samba e capoeira. A noite musical, que contará com a presença do samba de roda liderado por Cid Aroeira, apresentará, pela segunda vez em Alto Paraíso, seu tradicional samba de roda rural do Recôncavo Baiano. O evento ocorrerá no sábado (22/3), no Espaço Arena Maya, com entrada franca. “No passado, as mesmas pessoas que praticavam capoeira também participavam das rodas de samba e dos encontros nos terreiros de candomblé. Todas essas manifestações culturais são irmãs, frutos das mesmas tradições e um marco na produção cultural afro-brasileira”, explica o Treinel.



Programação:

20 de março (quinta-feira)

9h: vivência na Escola Municipal Santo Antônio da Parida (Povoado do Sertão)

14h: vivência na Escola Municipal Povoado do Moinho

19h30: aula na Quadra do Setor Planalto



21 de março (sexta-feira)

15h às 18h: aulas na Quadra do Setor Planalto

19h30: roda de abertura no Espaço Cultural Celestial Garden



22 de março (sábado)

9h às 12h30: aulas na Escola Estadual Dr. Gérson de Faria

15h: Roda de Prosa ‘Histórias da Capoeira Angola no estado de Goiás’

17h30: Cortejo de Berimbaus

18h: Roda na Praça do Skate

21h: Festa do Fuzuê no Arena Maya - Samba do Fuzuê e Samba de Roda Cid Aroeira



23 de março (domingo)

9h30: Roda de Encerramento na Cachoeira dos Cristais

SERVIÇO

3º Festival Fuzuê D’Angola

De quinta-feira (20/3) a domingo (23/3)

Alto Paraíso de Goiás - Chapada dos Veadeiros

Inscrições abertas até 20 de março com preços a partir de R$ 70 com um número de vagas limitadas

Bolsas 20 bolsas para mulheres, pessoas negras e idosas moradoras de Alto Paraíso

