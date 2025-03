Reviravolta na herança de Gene Hackman: filhos fora do testamento

Casada com Hackman desde 1991, Betsy também deixou a maior parte dos bens dela a ele. No testamento da pianista, porém, há uma cláusula que estabelece que, se o casal morresse com pelo menos 90 dias de diferença um do outro, as mortes seriam consideradas simultâneas e, nesse caso, a herança seria destinada à caridade. Leia também: Gene Hackman e esposa morreram de causas naturais, mas com vários dias de diferença; o que se sabe

Os três filhos do ator, com quem ele tinha um relacionamento difícil e dos quais se reaproximou nos últimos anos, sequer estariam nomeados no testamento dele, segundo o TMZ. Ele teria feito de Betsy a única beneficiária da fortuna em 1995. Apesar disso, diz o portal, o mais velho dos irmãos, Christopher, teria contratado um advogado especializado em heranças e sucessões e deve conseguir pelo menos parte do dinheiro devido à morte de Betsy. O futuro da herança, portanto, é incerto até o momento.









































































































































Betsy morreu, ao que tudo indica, em 11 de fevereiro, em decorrência de infecção causada por hantavírus, carregado por roedores. Já a morte de Gene Hackman, vencedor de duas estatuetas do Oscar, teria sido causada por doença cardiovascular agravada por Alzheimer uma semana depois, no dia 18.

Os corpos foram encontrados na residência do casal oito dias após a morte de Hackman, que ocorreu uma semana depois da de Betsy. O Alzheimer com que o ator convivia explicaria o fato de ele não ter acionado a polícia na ausência da companheira.