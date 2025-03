Disney divulga primeiras imagens de Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda

A sequência do clássico de 2003 retorna com Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis - (crédito: Divulgação/Disney)

Nesta sexta-feira (14/3), a Disney divulgou o trailer e as primeiras imagens do longa-metragem Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda. O filme é uma continuação do clássico de 2003, protagonizado por Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis. O lançamento está marcado para 7 de agosto deste ano. Confira:

A trama da sequência retrata Anna — personagem de Lohan — na tentativa de se ajustar à nova dinâmica familiar, no papel de mãe solo e madrasta da filha do novo marido. Neste novo contexto, uma nova versão da troca de corpos entre Anna e a mãe, Tess (Jamie Lee Curtis), sucede.

No vídeo promocional, a volta de Chad Michael Murray como Jake — par romântico de Anna no primeiro filme — foi confirmada. O elenco conta com outros grandes nomes incluindo Manny Jacinto, Julia Butters e Christina Vidal Mitchell. A direção é de Nisha Ganatra, com roteiro de Jordan Weiss.