Atualização de Rainbow Six torna o jogo gratuito, traz melhorias e novo modo de jogo

Siege X irá introduzir o Dual Front, um novo modo de 6 contra 6. Nele, os jogadores devem conquistar três setores inimigos enquanto defendem suas próprias áreas em um mapa inédito chamado District, desenvolvido exclusivamente para Dual Front. Pela primeira vez na história do game, os jogadores poderão escolher entre 35 operadores Atacantes e Defensores. Além disso, durante cada partida, será possível explorar o Setor Neutro para cumprir missões temporárias e obter recompensas que proporcionarão vantagens estratégicas à equipe.

Embora as novas missões possam influenciar o rumo da partida, elas também exigem decisões táticas, já que, ao tentar cumpri-las, os jogadores poderão deixar vulneráveis posições essenciais. Com a possibilidade de renascer e selecionar um novo operador visando ajustes táticos, o novo modo oferece uma experiência mais acessível tanto para novatos quanto para veteranos. A empresa confirmou que o Dual Front vai receber atualizações frequentes, com rotação na seleção de operadores a cada metade de temporada e mudanças dos desafios.

Gráficos e outras melhorias

Outra novidade importante é que Siege X irá apresentar melhorias visuais significativas nos mapas clássicos de Siege, com mudanças de iluminação, sombras aprimoradas e texturas de até 4K. Os mapas Clube, Chalé, Fronteira, Banco e Café Dostoiévski serão atualizados já no lançamento, e três mapas serão modernizados a cada nova temporada. Novos elementos destrutíveis, como extintores de incêndio, tubulações de gás e detectores de metal, ainda irão oferecer novas oportunidades estratégicas para surpreender os oponentes e utilizar o ambiente em busca de vantagem competitiva.

A movimentação por cordas de rapel será mais fluida, com controles aprimorados que permitirão deslocamentos horizontais e saltos nos cantos dos edifícios. Já o sistema de áudio também será reformulado, incluindo nova propagação e reverberação do som, que tornam a captação de informações por meio de sinais sonoros ainda mais precisa, a fim de identificar a posição de adversários no mapa.

Para novos jogadores, a experiência de introdução ao game será renovada com tutoriais e treinamentos práticos para dominar os fundamentos antes do início das partidas. Também será adicionado um sistema de comunicação por meio da roda de comandos, o que facilita a interação com a equipe. Já o sistema de Pick and Ban passará por ajustes estratégicos para que os times reajam e se adaptem às táticas adversárias com vetos simultâneos a cada rodada.

Anti-Cheat

A atualização também contará com o lançamento do R6 ShieldGuard, uma abordagem de segurança e combate aos cheats. O R6 ShieldGuard vai unificar todas as iniciativas atuais de proteção do jogo e vai implementar tecnologias para reforçar a segurança, como ajustes em tempo real sem a necessidade de manutenção programada, o que dificulta a criação de softwares de trapaças. O aprimoramento das ferramentas de proteção ao jogador continuará em desenvolvimento, incluindo iniciativas para combater a toxicidade com um sistema de reputação reformulado.

Gratuito

Além disso, a partir de 10 de junho, Rainbow Six Siege poderá ser acessado gratuitamente. Novos jogadores terão acesso aos modos Dual Front, Não Ranqueado e Partida Rápida, com a possibilidade de desbloquear até 26 operadores conforme progridem no jogo. A atualização para edições premium permitirá ainda desbloquear o Modo Ranqueado e a Siege Cup ao atingir o nível 50, e conceder acesso imediato a mais operadores. Os jogadores atuais manterão todo o conteúdo já adquirido – o que inclui operadores, inventário e progresso – e receberão recompensas exclusivas de veterano com base no ano em que ingressaram no jogo.

Além disso, antes do lançamento em 10 de junho, os fãs poderão assistir a jogadores profissionais competindo nos mapas modernizados de Siege X no Rio de Janeiro, entre os dias 8 e 18 de maio, durante a competição de esports RELOAD.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O modo Dual Front já está disponível na versão beta de Siege X até 19 de março no PlayStation 5, Xbox Series X|S e no PC.