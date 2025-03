Silent Hill f é anunciado com trailer assustador e grotesco

Na noite da última quinta-feira (13/3) em um evento exclusivo para a marca, chamado de Silent Hill Transmission, a Konami anunciou um novo jogo da franquia clássica, agora com uma história inédita e se passando no Japão dos anos 60. Com um trailer amedrontador, focado muito no cerne da série, o terror psicológico, Silent Hill f traz a jovem Hinako Shimizu, uma estudante da cidade Ebisugaoka, que é consumida por uma névoa misteriosa e se torna um pesadelo vivo.

O novo jogo é escrito pelo autor japonês Ryukishi07, responsável por vários romances da série When They Cry. Durante a transmissão, o autor contou como foi a ideia de mudar a franquia da cidade de Silent Hill: “De acordo com o título, eu esperava que o cenário fosse a cidade de Silent Hill, mas quando conversamos, descobri que queriam que o jogo se passasse no Japão. Até então, eu achava que Silent Hill era Silent Hill porque se passava na cidade do título. o que me levou a refletir: O que é exatamente Silent Hill? É o claro, é o nome de uma cidade, mas mais do que isso, que história ele está tentando contar? [..] Silent Hill é um cenário, um lugar que já viu muitas memórias, histórias e muita dor. Em outras palavras, um lugar com uma história sombria”.

A todo momento da transmissão, Ryukishi disse que temia que os fãs não reconhecessem o jogo como pertencente à franquia – talvez o fato de não se passar na cidade título pegue no calo dos fãs mais assíduos — mas também prometeu que é um jogo que faz jus ao nome da franquia e disse que espera que os fãs joguem e contem o que acharam do título. Além da novidade, o lendário compositor da franquia Akira Yamaoka, responsável pelas trilhas assustadoras da saga, volta mais uma vez para Silent Hill f com novas músicas.

Silent Hill f ainda não tem data para chegar mas será lançado para o PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.