Exclusivo: como Vitor Kley aborda novos ciclos em 'Que Seja de Alegria'

O cantor e compositor Vitor Kley lança mais uma obra carregada de positividade e renovação. Seu novo single, Que Seja de Alegria, chega às plataformas digitais com uma proposta vibrante e reflexiva, ressaltando a importância de encarar mudanças com leveza e esperança. Produzida em parceria com Paul Ralphes e Giba Moojen, a música convida o público a enxergar o lado bom dos recomeços e a valorizar as novas oportunidades que surgem com o encerramento de ciclos.

A canção, disponível em todas as plataformas de streaming, também ganhou um videoclipe exclusivo no YouTube, dirigido por Felipe Reis e com direção de fotografia assinada por Agustin Mica. O trabalho audiovisual aposta em um plano-sequência dinâmico, no qual Kley interpreta a faixa em meio a uma ambientação praiana recriada em estúdio, adicionando um toque bem-humorado à narrativa musical.

Uma mensagem de transformação e liberdade

Com versos marcantes como “amar também é deixar partir”, Vitor Kley compartilha sua visão sobre o significado de seguir em frente e encontrar paz nas despedidas. Segundo o artista, a música reflete experiências pessoais e transmite um sentimento de libertação e evolução. “É algo que estou vivendo no mometo, um ciclo que se encerra e outro que se abre. É sobre deixar ir o que não faz mais sentido ficar”, revela o cantor ao TMJ Brazil.

“É uma música de libertação, transformação e seguir em frente. Acho que vai embalar muito a vida das pessoas. E a batida também traz uma sonoridade diferente para mim”, ele acrescenta.

O instrumental da faixa também acompanha essa transição sonora e emocional. Conhecido por seus violões de aço, Kley optou pelo timbre suave dos violões de nylon, trazendo uma nova textura à sua identidade musical. “Muitas pessoas identificam meu som pelos violões de aço. Dessa vez, escolhi o nylon para adicionar mais uma camada de mudança”, explica.

Produção e colaboração de alto nível

Gravada no estúdio Fibra, no Rio de Janeiro, a faixa conta com a mixagem de João Milliet e masterização assinada por Carlos Freitas, no Classicmaster, nos Estados Unidos. Além disso, a produção envolveu gravações adicionais no estúdio Nossa Toca, em Santa Catarina, consolidando um trabalho cuidadoso e repleto de autenticidade.

Com essa nova fase, Vitor Kley reafirma seu compromisso com músicas que inspiram e conectam. Que Seja de Alegria chega como um hino para aqueles que estão prontos para deixar o passado para trás e abraçar novas possibilidades com o coração aberto.