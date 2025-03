Now United: O grupo chegou ao fim ou apenas vive um hiato?

Nos últimos anos, o Now United, grupo pop idealizado por Simon Fuller, passou por uma série de mudanças que levantaram questionamentos entre os fãs: a banda acabou ou apenas está em pausa?

A resposta oficial ainda é incerta, mas o grupo, que já foi sinônimo de conteúdo constante e interação intensa com o público, agora vive apenas de postagens nostálgicas e poucas novidades.

O primeiro grande abalo na formação original do Now United aconteceu em 2022, quando Any Gabrielly, representante brasileira e uma das vozes mais marcantes do grupo, anunciou sua despedida. Pouco depois, Josh Beauchamp e Noah Urrea também deixaram a banda, seguidos por Bailey May, que já vinha se afastando gradualmente.

Paralelamente, a gravidez da integrante mexicana Sabina Hidalgo a afastou das atividades, tornando-a um membro inativo. Depois disso, Shivani Paliwal, Sofya Plotnikova, Hina Yoshihara, Heyoon Jeong e Joalin Loukamaa também decidiram seguir novos caminhos. A situação se agravou com a demissão de Alex Mandon Rey, após o vazamento de imagens íntimas na internet. No total, nove integrantes saíram do grupo em um curto período, reduzindo drasticamente a formação original.

Para contornar a crise, a XIX Entertainment tentou rejuvenescer o Now United com novos membros. Zane Carter foi o primeiro a ingressar em 2022, assumindo o lugar de Noah. Jayna Hughes, das Filipinas, também foi adicionada ao elenco, embora tenha participado de poucas atividades. No Brasil, Desirée Silva foi escolhida como sucessora de Any Gabrielly em 2023. No entanto, a tentativa de reformulação não empolgou os fãs, e o grupo passou a perder relevância.

Mesmo com 15 lançamentos em 2023, o ano seguinte foi praticamente um período de silêncio. Em 2024, apenas uma música, “Pata Pata”, foi lançada, interpretada por Savannah Clarke, Nour Ardakani, Mélanie Thomas e Desirée Silva. Ao mesmo tempo, a empresa gestora concentrou seus esforços na carreira solo de Any Gabrielly, que estreou com dois singles e dois clipes no mesmo ano.

Sem novas gravações, turnês ou treinamentos, os membros restantes foram enviados de volta para suas casas. O grupo ficou ainda menor no início de 2025, quando Mélanie Thomas anunciou sua saída definitiva.

O futuro do Now United: um recomeço ou o fim?

Atualmente, apenas Savannah, Nour e Desirée continuam oficialmente ativas no Now United, enquanto Sabina, Zane, Sina Deinert e Krystian Wang permanecem inativos. Apesar da evidente diminuição da formação, o grupo insiste que sua história não chegou ao fim.

Em um vídeo publicado em fevereiro de 2025 no canal oficial do Now United, Savannah e Nour garantiram que o próximo ano trará novidades. “2025 será um ano de novos países, novas histórias, novos membros e novas memórias para serem criadas”, declarou Nour. Ainda assim, com a falta de movimentação concreta e o desinteresse progressivo do público, o destino do Now United segue indefinido. Os próximos meses serão decisivos para determinar se o grupo realmente se reinventará ou se esse é o encerramento silencioso de um fenômeno pop global.