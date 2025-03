A faixa que Lady Gaga quase cortou do 'Mayhem'

Em uma recente entrevista ao podcast Las Culturistas, apresentado por Matt Rogers e Bowen Yang, Lady Gaga revelou um detalhe surpreendente sobre seu novo álbum Mayhem. A cantora de 38 anos admitiu que quase deixou de fora a faixa “How Bad Do U Want Me”, uma das favoritas dos fãs, até que seu noivo, Michael Polansky, a convenceu do contrário.

“Acredite ou não, essa música quase nem entrou no álbum”, compartilhou Gaga. Segundo a artista, a canção, marcada por uma sonoridade hiperpop e carregada de sintetizadores, surgiu de forma espontânea durante um momento em casa com Polansky.

“Eu comecei a cantarolar a melodia e, de repente, ele entrou na cozinha e perguntou: ‘Isso é sobre mim?’. Eu ri e respondi: ‘Não?’. Foi algo bem natural”, contou a cantora.

O casal acabou trabalhando junto para finalizar a composição, o que fez com que a música se tornasse ainda mais especial. Gaga explicou que a letra carrega um sentimento que a acompanha desde sempre. “Sempre me enxergaram como a ‘garota má’. Há um certo estigma nisso, e essa faixa brinca com essa percepção de uma forma irônica”, refletiu.

A cantora mencionou que versos como “Você gosta do meu cabelo, do meu jeans rasgado / Você gosta da garota má que eu tenho em mim” traduzem esse dilema de ser comparada a uma “boa garota” idealizada. “A verdade é que essa garota boa só existe na cabeça deles”, disse Gaga.

Mesmo com essa conexão emocional, a popstar hesitou em manter a faixa no álbum. “Às vezes, quando faço algo realmente pop, tenho uma reação estranha”, confessou, relembrando que sentiu o mesmo com “Just Dance” em 2008. No entanto, foi Polansky quem insistiu para que ela a incluísse. “Ele me disse: ‘Seus fãs vão amar essa música’. Então, segui o conselho dele.”

O álbum Mayhem, descrito pela cantora como uma fusão de diferentes estilos musicais, já está disponível em todas as plataformas de streaming.

Como seria a sonoridade original de ‘Mayhem’ de Lady Gaga

Em entrevista ao podcast Las Culturalistas, a cantora Lady Gaga revelou detalhes inéditos sobre o processo de criação de seu novo álbum, Mayhem. A artista contou que, em determinado momento, cogitou transformar completamente o disco, adotando uma sonoridade predominantemente electro grunge, estilo evidenciado em faixas como Perfect Celebrity.

A mudança drástica, no entanto, foi barrada pelo produtor executivo do álbum, Michael Polansky. “Eu estava muito empolgada com esse som electro grunge, como em Perfect Celebrity, e pensei: ‘Vou mudar tudo no álbum’”, relatou Gaga. Contudo, Polansky interveio: “Ele disse ‘Não, você não vai.’ E ele estava certo, porque eu sou todos esses gêneros, todas essas abordagens, todos esses processos. É por isso que, no final, é caos. Se você olhar de longe, não faz sentido. Mas, quando você coloca tudo junto, é a minha essência, e eu agradeço por verem isso em mim”, explicou a cantora.

A entrevista completa está disponível em inglês e pode ser acessada no podcast Las Culturalistas.