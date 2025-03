Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (18/3)

INFORMAÇÃO

Data estelar: Lua míngua em Escorpião.

Quem acredita facilmente em mentiras, ou é uma alma ingênua, ou faz isso porque tem a expectativa de que suas próprias mentiras também sejam acreditadas, porque quem ama a verdade está em contínuo processo de questionar suas certezas, desenvolvendo discernimento suficiente para, pelo menos, ter honestidade com suas próprias falhas.

Informação nunca será mentira, e a desinformação é, pela sua própria natureza, ou uma mentira deslavada, ou uma meia verdade tirada de contexto para induzir um raciocínio equivocado.

Não é surpreendente que haja gente semeando desinformação, o que surpreende é haver tantas pessoas dispostas a reverenciar a desinformação, sem se importar com o dano que infligem à estrutura da civilização, o que, em última instância, é um dano letal a si mesmas.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tantas emoções embaralhadas e misturadas numa alma só, até parece que não vai caber tanta coisa no interior. A vida segue seu curso, produzindo reviravoltas que se mostrarão benéficas com o passar do tempo. É assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tome a iniciativa de liderar essas pessoas que andaram que nem baratas tontas depois das comoções que as impactaram. Este é o momento em que você pode fazer muito por elas, e por tabela beneficiar a si também.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Mesmo não querendo aparecer, este é seu momento de exposição, portanto, procure você dar o melhor exemplo possível, liderando as pessoas disponíveis a seguirem seus passos numa direção que produza benefícios.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se fosse possível, sua alma juntaria algumas coisas e se lançaria à aventura, talvez nunca mais retornando para casa. Porém, há laços e compromissos que impedem a aventura. Resta sua alma viajar longe mentalmente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ainda que você ache excessivo o contraste entre o que seria ideal e o que a realidade concreta lhe oferece, não se preocupe, porque esse aparente abismo irá sendo superado nos próximos tempos, sem grande esforço.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Estabelecer vínculos e assumir compromissos, essa é a questão da atualidade, que faz sua alma ficar com um pé atrás, porque de alguma forma pareceria perder sua independência. Não importa, vale a pena o investimento.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Enquanto você continuar firme no cumprimento das obrigações assumidas, mesmo que fizer isso a contragosto, no caminho se apresentarão algumas coincidências que confirmarão que você fez o certo, e que ainda há esperança.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Nem todos os desejos merecem ser realizados, inclusive porque não haveria tempo hábil suficiente para fazer caber tudo que a alma imagina. Portanto, é hora de você começar a selecionar que desejos realizar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A saudade atualiza aquilo que não está presente, mas que pode ser vivido através da imaginação. Nesse sentido, a saudade pode, inclusive, atualizar abraços, relacionamentos e lugares que você nunca conheceu.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As coincidências precisam ser valorizadas, porque elas representam uma forma de a Vida, com seus mistérios, orientar seus passos da melhor forma possível. Aceitar ou não essa orientação é o que você decide.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Enquanto a lógica parece ser o instrumento perfeito para tomar decisões, o mistério da Vida se manifesta a nós através de coincidências, as quais, se forem valorizadas, se mostram melhores orientadoras do que a lógica.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

De alguma forma, você inspira as pessoas que estão dentro do seu círculo de influência, portanto, é hora de lhes dar o melhor exemplo possível, porque quanto mais gente você beneficiar, maiores serão seus benefícios também.