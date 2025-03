Ex-ator mirim, Caio Manhente desponta como novo namoradinho do Brasil

Caio Manhente conquistou o coração do público com seu personagem Rafael em Vai na fé, sucesso de 2023. Agora, ele consolida o seu posto de namoradinho do Brasil em Garota do momento, novela das 18h da TV Globo, interpretando Edu, um jovem romântico e sonhador que vive um amor digno dos contos de fada com Celeste (Débora Ozório) em 1958.

Caio Manhente é Edu em "Garota do momento" (foto: Patrick Selvatti/CB/DA Press)

Para o carioca, que está prestes a completar 25 anos, fazer uma novela de época é um presente. "Edu entra para a primeira turma de astronomia do Brasil, e ele é um cara super romântico, é um cara apaixonado pelas estrelas, pela literatura, um sonhador", diz o novo galã. "Fazer um sonhador naquela época, era um outro tipo sonhador. É um outro tipo de progressista, eu estou aprendendo muito e estou muito feliz com o resultado. Fazer uma novela de época, dessa época específica de 58, que acho que é uma fase do Brasil que a gente discutiu pouco, está sendo um presentão."

Caio também destaca que, na vida real, também é do tipo romântico. "Sou totalmente apaixonado, romântico, bobinho. Sou de escrever cartinhas também. Pena que hoje, com as redes sociais e a facilidade de se obter relações instantâneas, o amor romântico esteja meio fora de moda", acrescenta ele, que ganhou fama ao viver um dos protagonistas da série Detetives do Prédio Azul, do Gloob.

Meu Deus, era você!

Coincidentemente, Caio Manhente está no ar em dois momentos na televisão, já que a sua primeira novela, Viver a vida, de 2009, estava em reprise no Viva. "A Lilia Cabral me puxou no canto e falou: Estava assistindo a nossa novela de 15 anos atrás, você era um menino. Eu e a Klarinha Castanho, que também está nas duas. Muita gente vem falar comigo, é impressionante como ainda hoje, passando no Viva, a novela faz sucesso. As pessoas param para falar: meu Deus era você!. Eu estou aí, 16 anos depois, finalizando outra novela, já é a nona, e muito feliz. Que bom que eu continuei persistindo essa jornada aí", comemora o ator.

Em Viver a vida, seu personagem, Gabriel, era filho de Ariane (Christine Fernandes). Nessa mesma época, gravou dois filmes: Uma professora muito maluquinha, protagonizado por Paolla Oliveira e Chico Anysio, baseado no livro homônimo de Ziraldo, no qual viveu Luisinho, personagem que narrava a história, e A suprema felicidade, filme de Arnaldo Jabor no qual ele interpretava o protagonista Paulinho (Jayme Matarazzo) na infância.

Em Viver a Vida, Caio Manhente tinha 9 anos (foto: Memória Globo)

Manhente também falou sobre sua experiência como ator mirim. "Eu acho que quando a gente é criança, isso aqui é um grande sonho, um grande parque de diversões", observa ele. "Hoje, por mais que seja um trabalho que eu tenho muito tesão de fazer, é um trabalho em que surge a autocrítica. Você começa a querer entregar a querer fazer bem e tal naquela época cara naquela época era só diversão. Isso nunca mais a gente tem depois que a gente amadurece", pondera.

Em 2009, aos 9 anos, como estudante ainda, Caio relembra como era se dividir entre a escola e o Projac. "Era muita responsabilidade, era muito corrido, mas eu nunca tive dificuldade. Eu sempre fui um aluno muito bom, eu prestava atenção nas aulas. Em casa, sempre foi isto: você manda bem na escola para você poder ir lá se divertir, senão esquece. Então, nunca foi uma grande questão pra mim não", finaliza.