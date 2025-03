Fernanda Montenegro e Milton Nascimento se encontram e celebram amizade

Dois grandes ícones da cultura brasileira, Fernanda Montenegro e Milton Nascimento se encontraram nessa segunda-feira (17/3), na pré-estreia do filme Bituca – Milton Nascimento em um shopping no Rio de Janeiro. O momento foi registrado em fotos e vídeos e conquistou as redes sociais.

Fernanda e Milton são amigos de longa data. A atriz optou por um conjunto bege e um tênis, para um look confortável e estiloso. O cantor usou uma boina e um tênis. A simplicidade dos artistas não ofuscou o brilho do encontro, ressaltado por internautas.

“Imagina, aos 95 anos, sair de casa para prestigiar um amigo, sem nenhum interesse além do carinho. E eu com 30 anos arrumando desculpa pra cancelar qualquer compromisso”, escreveu um perfil. “Vídeo tão pesado que acabou com meu plano de dados! Ícones”, disse outro.

“Meu celular quase caiu com o peso desse registro. Dois ícones, artistas sem igual, todo meu respeito e admiração!”, elogiou um terceiro. “A máxima representação do que há de melhor em nossa cultura”, pontuou outro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Bituca – Milton Nascimento” é um documentário que acompanha a turnê de despedida do ícone da MPB. Filmado ao longo de dois anos, o longa apresenta cenas de bastidores e depoimentos de outros artistas. O documentário estreia no dia 20 de março nos cinemas.

Aposentadoria

Fernanda Montenegro está brilhando nas telonas, com o filme Vitória. O trabalho marca a aposentadoria da atriz, aos 95 anos. Ela ainda vai lançar Velhos bandidos, dirigida por Cláudio Torres, seu filho.

"Quis o acaso, e o acaso tem sempre a última palavra, que o último drama que eu faço é com meu genro, e a última comédia que eu faço é com meu filho. Nessa altura, de quase 100 anos que eu tenho, já está bom. Está sublime, graças a Deus", declarou a atriz em entrevista ao Canal Brasil.