Intérprete de Kang, o Conquistador confessa ter estrangulado a ex

O ator Jonathan Majors, conhecido por viver o vilão Kang, O Conquistador na Marvel, admitiu ter estrangulado a ex-namorada Grace Jabbari em uma gravação de áudio divulgada pela revista Rolling Stone nessa segunda-feira (17/3). A conversa entre o ex-casal foi capturada por Jabbari em setembro de 2022, após uma briga.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O ator da Marvel estava morando com Jabbari em Londres enquanto ele filmava a segunda temporada da série Loki quando ele teria ficado bravo com Jabbari e a agredido. De acordo com uma ação civil movida pela ex-namorada, Majors a jogou em um carro, a arrastou para dentro de casa e a estrangulou.

A gravação mostra Jabbari confrontando Majors sobre o ataque nos dias seguintes. "Estou envergonhado de ter… Eu nunca (fui) agressivo com uma mulher antes. Eu nunca agredi uma mulher — eu agredi você", diz o ator.

"Você me estrangulou e me empurrou contra o carro", Jabbari afirma. "Sim, todas essas coisas estão sob 'agressão', sim. Isso nunca aconteceu comigo”, garante Majors.

"Porque eu disse algo sarcasticamente, na sua frente?" , questiona a então namorada. “Bem, claramente, é mais do que isso", responde o homem. "Algo dentro de você", sugere Jabbari. "Sim, indo em sua direção", concorda Majors, antes do fim da gravação.

Os advogados das duas partes não comentaram o áudio.

Relembre o caso

A briga teria começado em 2022, quando Majors ficou chateado por Jabbari ir a um pub com um amigo e tê-lo levado para casa. O conflito continuou nos dias seguintes, com o ator chegando a admitir que tinha um temperamento forte e que esperava que a namorada se mantivesse nos padrões de Michelle Obama para apoiá-lo.

Em 20 de setembro de 2022, ocorreu a agressão admitida pelo ator. De acordo com o processo, Majors empurrou Jabbari “com tanta força que machucou seu traseiro". Ela tentou sair de casa, mas ele supostamente "pegou Grace no ar e a jogou contra o capô do carro".

Ela tentou chamar por socorro, mas ele deu uma chave de braço e tapou sua boca para que ela não gritasse. O processo diz ainda que Majors trouxe Grace de volta para casa e segurou suas mãos em volta do pescoço dela, afirmando que queria matá-la, batendo a cabeça dela no chão enquanto a estrangulava.

Depois, ele pediu para que Grace não fosse ao hospital. “Temo que você não tenha perspectiva do que pode acontecer se você for ao hospital. Eles farão perguntas a você e como eu não acho que você pode realmente nos proteger, isso pode levar a uma investigação, mesmo se você mentir e eles suspeitarem de algo”, diz uma mensagem enviada pelo ator.

Majors nunca se desculpou publicamente por seu comportamento em relação às ex-namoradas e negou ter abusado fisicamente de mulheres. Em uma entrevista ao Good Morning America, em abril de 2024, ele disse que, embora ele possa não ter sido o “melhor namorado da época”, ele insistiu que “nunca havia batido em uma mulher”.

Em 2024, Jonathan Majors foi considerado culpado por agressão imprudente em terceiro grau e assédio. Ele foi condenado a frequentar um programa de assistência de violência doméstica. Após a condenação, ele foi demitido da Disney. O ator participou do filme “Homem Formiga e a Vespa: quantumania” e de duas temporadas da série Loki.