Festival Hip Hop do Cerrado celebra os 54 anos de Ceilândia

MC Marechal irá participar da 6° edição do Festival Hip Hop do Cerrado - (crédito: Divulgação )

Em comemoração ao 54° aniversário de Ceilândia, o Festival Hip Hop do Cerrado retorna para sua 6ª edição, celebrando não apenas a cidade, mas também seus quase 20 anos de história. O grande show será realizado no dia 29 de março, às 16h, na Praça do Cidadão, em Ceilândia Norte.

Totalmente gratuito, o evento promete reunir grandes nomes do hip hop nacional e local, como MC Marechal, Viela 17, GOG e Atitude Feminina, entre outros. Pela primeira vez, o festival não será realizado no Plano Piloto, em um movimento de descentralização da cultura, levando-a do centro para a periferia e destacando a identidade cultural de uma das maiores regiões administrativas de Brasília.

Criado em 2006, o Festival Hip Hop do Cerrado foi idealizado por Aninha, do grupo Atitude Feminina, e pelo DJ e produtor musical Raffa Santoro. Desde então, a festa se consolidou como uma das principais referências do hip hop no Distrito Federal.

Além das atrações principais da noite, o evento também conta com a participação de Baseado nas Ruas, Cintia Savoli, VJ Jean, Cocktel Molotov, DGrand Estilo, DJs Gaby, Monkey e VK, Raffa Santoro e MC Nenzin. Os ingressos podem ser adquiridos mediante a retirada antecipada no site oficial do Sympla.