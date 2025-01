DJ Umiranda traz hip hip e afrobeats para animar a capital

No sábado (25/1), no Anexo BZ, o público pode se agitar com hip hop e afrobeats na edição de aniversário da U Rolê, uma festa com músicas populares dos anos 1990 e 2000. Idealizada pelo DJ Umiranda, que compõe o line up do evento ao lado do rapper Israel Paixão e da DJ Iara Kevene.

Umiranda começou a carreira como dançarino e coreógrafo e entrou no ramo da música, pois sentia uma ausência de DJs que tocassem o que ele e os amigos gostavam de ouvir. Então, viu a oportunidade de preencher esse espaço. A U Rolê surgiu de maneira similar, com a falta de festas dançantes com clássicos dos anos 1990 e 2000 e de espaços para afrobeats.

"A maioria dos eventos que tocam essas músicas não tem pessoas pretas organizando ou tocando. Então, comecei a perceber que o meu público não tinha a sensação de pertencimento e identificação com os ambientes. As pessoas começaram a me questionar: 'por que você não cria a sua festa com as músicas que a gente ama?, estamos sentindo falta disso'. Percebi que não era uma necessidade só minha e criei coragem para fazer a primeira edição da festa. Deu super certo. Tão certo, que estamos completando nosso primeiro ano", conta o DJ.

Serviço

U Rolê - Edição de Aniversário

Amanhã, a partir das 22h, no Anexo BZ (Saa Q 2 - SAAN, Brasília - DF). Ingressos R$ 20 taxa do Sympla. Classificação Indicativa: 18 anos.