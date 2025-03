Candangão 2025: Ceilândia e Capital reeditam última decisão nas semifinais

Rivalidade crescente entre os representantes do DF nas competições nacionais Ceilândia e Capital ainda terá, no mínimo, mais dois encontros em 2025 pela Série D - (crédito: Ueslei Costa / Capital SAF )

Ceilândia e Capital provavelmente se cansarão de olhar para os rostos um do outro em 2025. O confronto entre Gato Preto e Coruja das 16h30 deste domingo (16), no Estádio Abadião, pelo jogo de ida das semifinais da atual versão do Candangão, será o terceiro encontro entre os dois em um calendário que já tem um espaço reservado para, no mínimo, mais dois embates. O canal da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF TV) no Youtube transmitem.

O histórico da crescente rivalidade no futebol do quadradinho já soma capítulos importantes. Até 2023, ambos estavam acostumados a se esbarrarem apenas na primeira fase da competição doméstica. Em 2024, tudo mudou com a chegada de ambos à decisão da elite. Nos pênaltis, o Ceilândia deu a última risada. Conquistou a terceira taça local contra um Coruja estreante em finais.

A chegada às partidas em questão, no entanto, colocou o tricolor no mapa. Por direito, garantiu presença nos torneios nacionais Copa Verde, Série D e Copa do Brasil pela primeira vez. A companhia do alvinegro na finalíssima prometeu mais embates para o novo ano. Com a virada do calendário, assim se fez.

O primeiro veio pela copa mais sustentável do país. Logo na primeira fase, o Capital foi ao Abadião para eliminar o adversário nos pênaltis após empate em 1 x 1. No confronto seguinte, caiu diante do Brasiliense, também nas penalidades.

O encontro posterior veio na sétima rodada do Candangão. No Estádio JK, o Coruja voou alto e venceu por 4 x 1, com três gols de Wallace Pernambucano. Sem contar com os dois confrontos pelas semifinais, marcados para este domingo, e para o sábado seguinte (22), a dupla ainda se encontrará mais duas vezes pela Série D.

Como de costume, os dois representantes do DF farão parte do mesmo grupo na quarta divisão nacional. Os dois ainda foram responsáveis por representar a capital na Copa do Brasil. Na segunda fase, o Ceilândia acabou eliminado pelo Maracanã-CE, nos pênaltis. Depois de passar por Portuguesa-RJ e Porto Velho-RO, o Capital está na terceira fase.

Para o próximo desafio, as equipes chegam em situações distintas. Na primeira fase do Campeonato Candango, estiveram separados por apenas um ponto. O Coruja somou 20. Foram seis vitórias, dois empates e uma derrota. O Gato Preto fez 19. Viveu as mesmas seis vitórias, mas mas com um empate e duas derrotas.

Existem trunfos para os dois lados. Foi o Capital quem se deu melhor em todos os outros confrontos no ano. Na competição, inclusive, não perdeu para nenhum dos outros três semifinalistas, além de ter goleado o próximo adversário. No último embate eliminatório no campeonato, no ano passado, todavia, foi o Ceilândia que teve êxito.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima