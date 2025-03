A melhor música que Ariana Grande compôs (segundo ela)

A cantora e compositora Ariana Grande surpreendeu os fãs ao compartilhar qual é a música mais significativa que já escreveu. A revelação veio com a divulgação da tracklist do álbum deluxe Eternal Sunshine: Brighter Days Ahead. Segundo a artista, a faixa “hampstead” ocupa um lugar especial em seu coração.

A canção encerra a versão expandida do álbum e carrega um profundo significado pessoal para Ariana. O título faz referência a Hampstead, um bairro londrino onde a estrela viveu durante as gravações do filme Wicked. Foi nesse período que ela passou por grandes mudanças em sua vida pessoal, incluindo o término de seu casamento com Dalton Gomez e o início de um novo relacionamento com Ethan Slater, colega de elenco no musical.

Em entrevistas anteriores, Ariana já havia comentado sobre sua conexão com Hampstead. “Sinto muita falta de lá. Foi um período muito especial para mim. Eu adorava caminhar pelas ruas, visitar lojas, explorar pubs e ver os cachorros passeando pelo bairro. É um lugar encantador”, afirmou a artista.

A música de Ariana Grande que tinha potencial de hit

Ariana Grande segue promovendo a versão deluxe do álbum “Eternal Sunshine”, intitulada “Brighter Days”, e recentemente trouxe uma revelação curiosa sobre uma de suas faixas. Durante um bate-papo com fãs por meio de uma gravação telefônica, a cantora comentou sobre “Supernatural”, destacando que a música tinha grande potencial de se tornar um hit, mas acabou sendo deixada de lado.

Apesar de nunca ter sido trabalhada oficialmente como single, “Supernatural” ainda assim alcançou a 17ª posição na Billboard Hot 100. Isso não impediu Ariana de brincar sobre o desempenho da faixa, reconhecendo seu impacto entre os ouvintes mesmo sem promoção direta. O álbum original já trouxe três singles de destaque: “yes, and?”, “we can’t be friends (wait for your love)” e “the boy is mine”.

Expansão do “Eternal Sunshine” e novidades no deluxe

Os fãs de Ariana podem esperar ainda mais novidades com o lançamento do “Brighter Days”. O projeto contará com todas as músicas da versão original do álbum e trará nove faixas adicionais, sendo seis inéditas e três remixes. Entre eles, um destaque especial para “Supernatural”, que ganhará uma nova versão com a participação de Troye Sivan. Além disso, Ariana já lançou uma versão ao vivo da faixa, o que reforça seu carinho especial por essa música.

O lançamento da versão deluxe está marcado para o dia 28 de março, prometendo ampliar ainda mais a experiência do “Eternal Sunshine” para os fãs.

Reflexões sobre a carreira e o papel de popstar

Mesmo com o sucesso da era “Eternal Sunshine”, Ariana Grande tem demonstrado uma nova perspectiva sobre sua trajetória na música pop. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, a cantora compartilhou que, apesar de amar sua arte, sente que a imagem de estrela pop se tornou um personagem.

“Em certo momento, você se cansa desse papel, porque é um personagem. Há partes suas na sua música, mas a forma como tudo se espalha e se torna sensacionalista foge do seu controle. No fim das contas, sou apenas uma garota de Boca Raton que ama arte. Por isso, tem sido um presente tão curador desaparecer nesse personagem — tirar uma máscara e colocar outra”, refletiu.