Paolla Oliveira revela se recebeu "aprovação" de Renata Sorrah para ‘Vale Tudo’

Paolla Oliveira está prestes a realizar o seu retorno às telinhas no remake de Vale Tudo, cuja estreia ocorre no próximo dia 31 de março. Na novela, a atriz interpretará Heleninha Roitman, filha da vilã Odete Roitman (Debora Bloch), e que promete ser um dos papéis mais intensos e complexos da sua trajetória.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista comentou sobre como foi o encontro com a intérprete do papel na versão original exibida entre 1988 e 1989, vivida por Renata Sorrah.

"Tive a oportunidade de falar com a Renata, não esperava. Ela foi tão gentil! E isso me impulsionou mais ainda. Na verdade, falamos de uma nova personagem, porque é a oportunidade de transformar uma coisa já tão grandiosa, em outra tão poderosa quanto. E a intenção é essa", declarou Paolla Oliveira.

"Encontrar a Renata [Sorrah] foi um axé para fazer essa personagem. Fui muito abençoada de ver de perto o quão grandiosa e intensa ela é. O texto é o mesmo, mas Manuela [Dias] tem revisitado e consigo perceber as diferenças da primeira versão principalmente no que diz respeito à clareza em relação à essa doença que a Heleninha tem", declarou a atriz. Sincera, a namorada de Diogo Nogueira não escondeu as expectativas pela recepção do público com a nova versão de seu papel e da novela em si.

"Acho que me aproximo da primeira versão no que diz respeito à sua intensidade. E falo de um fundamento de personalidade da Heleninha que ultrapassou esses 30 anos. Muitas coisas se mantém interessantes e atuais, isso faz essa história chegar até aqui", concluiu Oliveira.

