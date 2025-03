Silvio de Abreu detona remake e opina sobre Vale Tudo: 'Falta ideias'

Dias antes da estreia do remake de "Vale Tudo", o ex-autor de novelas da TV Globo, Silvio de Abreu, conversou com o colunista Marcos Bulques, na última segunda-feira (10). O veterano fez duras críticas à recriação de novelas que já foram exibidas nas telinhas.

“Eu não sou à favor de remakes porque eu fiz um remake da novela Guerra dos Sexos e foi muito mal”, disse o autor que contribuiu com o remake da novela "Guerra dos Sexos" e segundo ele, a experiência não foi boa.

“Quando você faz uma novela icônica, ela não é icônica só pelo texto, ela é pelo elenco, ela é pela direção, ela é pelo momento, ela é pelo cenário, pelo que o país está passando naquele momento, é um todo porque a novela não é só um texto”, pontuou.

Silvio de Abreu também opinou sobre a estreia do remake "Vale Tudo", que será exibida no próximo dia 31 deste mês. “Pode ser que vá muito bem, aí todo mundo fica feliz, mas não sei, sou muito relutante. A [novela] Guerra dos Sexos foi um enorme sucesso em 1983 e quando eu refiz nos anos 2000 foi muito mal, era completamente fora o que a novela falava e o que o país passava naquele momento”, frisou.

“Não é por causa do Vale Tudo, isso já está dentro da TV Globo, uma coisa que já está mais do que público, que é uma falta de ideias, não é o primeiro remake que eles estão fazendo e não está emplacando, então realmente estão com algum problema grave”, concluiu.