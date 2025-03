Andressa Urach posta vídeo inusitado e os fãs reagem

Andressa Urach, conhecida por suas postagens no Instagram, compartilhou um momento de sua rotina de exercícios nesta terça-feira (18/3). Em um vídeo, ela aparece praticando ioga, destacando-se por um figurino que realça sua forma física.

Durante a prática, Andressa estica uma das pernas, mantendo a cintura elevada, o que evidenciou seu bumbum definido. Na legenda, ela compartilhou a importância da ioga, destacando seus benefícios para o corpo e a mente.

"Trabalha o corpo e a mente de forma interligada, com exercícios que auxiliam no controle do estresse, ansiedade, dores no corpo e na coluna, além de melhorar o equilíbrio e promover a sensação de bem-estar e a disposição", escreveu a famosa.

O vídeo gerou diversos comentários entre seus seguidores. Muitos elogiaram a dedicação de Andressa e sua busca por equilíbrio mental. "Equilíbrio mental! Louvável que você esteja se dedicando para evoluir, Andressa! Muito bom exemplo!", comentou um internauta. A postura de Andressa, que tenta mostrar sua evolução pessoal através do esporte, não passou despercebida.

Por outro lado, outros seguidores criticaram a abordagem de Andressa nas redes sociais. "Sempre quer chamar atenção", disse uma internauta, sugerindo que a famosa se aproveita dos momentos de destaque para atrair olhares. A percepção de que ela busca constantemente se destacar é uma crítica recorrente entre aqueles que a acompanham.

Apesar das divisões, Andressa segue utilizando sua plataforma para compartilhar sua jornada, seja de evolução pessoal ou de polêmicas, e continua sendo um tema frequente nas redes sociais. Seu exemplo de se dedicar ao bem-estar, embora questionado por alguns, também é um reflexo da sua determinação em mostrar um novo caminho.