Ellen Pompeo comenta desigualdade salarial em Grey's Anatomy: 'Eu merecia o mesmo'

Ellen Pompeo, de 55 anos, abriu o jogo sobre a diferença salarial entre ela e Patrick Dempsey, de 59, durante os anos em que contracenaram em Grey's Anatomy. Em entrevista ao podcast Call Her Daddy, a atriz afirmou que compreendia a maior valorização do colega no início da série, mas que sua própria importância na trama não foi reconhecida financeiramente como deveria.

"O jogo da televisão era tão diferente naquela época. Ele tinha feito 13 pilotos antes de mim", afirmou Pompeo. "Nada pessoal contra ele, apenas em geral: um homem pode ter 13 pilotos de TV fracassados e sua cotação continuar subindo, certo? Mas, com toda a justiça, sua cotação era o que era."

A atriz reconheceu que Dempsey já era um astro consolidado quando Grey's Anatomy estreou em 2005. "Ele era uma estrela maior do que eu naquela época. Ninguém sabia quem eu era. Todo mundo sabia quem ele era, então ele merecia aquele dinheiro. Não estou dizendo que ele não merecia aquele dinheiro. É que, sendo eu a personagem-título, merecia o mesmo, e isso era mais difícil de conseguir", declarou.

Pompeo ressaltou que sua insatisfação não era com o salário do colega, mas com a falta de reconhecimento do próprio trabalho. "Eu não estava chateada com o que ele conseguiu. Eu estava chateada porque eles não me valorizavam tanto quanto o valorizavam e nunca o farão", desabafou.

A atriz protagonizou Grey's Anatomy por quase duas décadas, tornando-se uma das atrizes mais bem pagas da TV americana nos últimos anos.