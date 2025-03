Blake Lively pede para ser retirada do processo de Justin Baldoni contra ela

Blake Lively e Justin Baldoni trabalharam juntos no filme 'É assim que acaba' - (crédito: Sony Pictures/Divulgação)

Blake Lively pediu para ser retirada de um processo movido por Justin Baldoni contra ela. Segundo o site TMZ, a atriz alega que as acusações de Baldoni contra ela, o marido Ryan Reynolds, e o agente deles são ilegais. Os dois contracenaram juntos no filme É assim que acaba.

Blake sustenta que a ação judicial de Baldoni viola a lei da Califórnia pois, segundo ela, é motivada por vingança. A atriz também acredita que o colega de elenco só entrou com o processo de difamação contra a artista depois que ela o acusou de abuso sexual durante as filmagens do filme.

De acordo com Lively, Justin é proibido de processá-la com base nas acusações dela de assédio, conforme previsto nas leis do estado americano.

Nos documentos acessados pelo TMZ, a atriz também afirma que, caso o processo tome continuidade, Baldoni deverá arcar com os custos dos honorários advocatícios dela e pagar os danos causados à ela.