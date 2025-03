Millie Bobby Brown visita escola em São Paulo durante ação do Unicef

Millie Bobby Brown aproveitou a estadia no Brasil para visitar uma escola municipal em São Paulo, nesta segunda-feira (17/3), como parte de uma ação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

A protagonista de Stranger Things e de The Electric State conversou com alunos da EMEF Profa. Olinda Menezes Serra Vidal, da Cidade Tiradentes, sobre igualdade de gênero e dignidade menstrual. "Sou muito grata ao Unicef pela oportunidade de conhecer as adolescentes, assim como os professores", disse a atriz.

Millie é embaixadora da organização desde 2018. Durante a visita, ela se reuniu com funcionários, ajudou a pintar um mural com as crianças da escola e também participou de uma aula de educação física, jogando capoeira.

"Fiquei especialmente emocionada por passar um tempo com várias adolescentes na escola, ouvindo e aprendendo sobre suas histórias e experiências pessoais. Conversamos sobre a importância de nos apoiarmos mutuamente diante dos desafios, e quis que elas se sentissem fortalecidas para tomar decisões sobre seu futuro. Elas são incrivelmente inspiradoras, e sei que continuarão sendo a mudança em suas comunidades", ressaltou Millie.

A artista chegou a se reunir com Maisa Silva, embaixadora do Unicef Brasil, para discutir seu trabalho com a organização e os direitos das meninas. Ela veio ao Brasil para divulgar seu novo filme, The eletric state, da Netflix.