Xuxa polemiza ao divulgar capa icônica para o álbum 'Só para baixinhos 14'

Xuxa divulga capa do álbum ‘Xuxa Só Para Baixinhos 14’, que será lançado no dia de seu aniversário de 62 anos - (crédito: Divulgação)

Os fãs de Xuxa foram tomados pela nostalgia com a revelação da capa de seu novo álbum infantil, Xuxa só para baixinhos 14. O motivo? A arte faz referência ao primeiro LP da Rainha dos Baixinhos, lançado em 1986.

"Essa é a capa do meu novo XSPB 14. Estou tão feliz, espero que vocês curtam. Dia 27/03, meu aniversário, o áudio vai estar nas plataformas digitais a partir da meia-noite. E o vídeo completo a partir de 12h", anunciou Xuxa em suas redes sociais nesta quinta-feira (20/3).

Nos vídeos divulgados, ela contou que os figurinos foram criados junto com as músicas, todas pensadas para crianças de zero a seis anos.

O retorno ao projeto infantil foi anunciado em janeiro, no Mais Você. Na ocasião, Xuxa também falou sobre sua turnê O último voo da nave. "As pessoas estão achando que vou me aposentar, mas, não! É a nave que vai voar pela última vez, nave mesmo", explicou.