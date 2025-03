Grupo de K-Pop NTX tem show marcado em Brasília em nova turnê

Pela segunda vez em Brasília, o K-Pop NTX está de volta ao Brasil para a maior turnê já feita por um grupo sul-coreano no país. Depois de reunir mais de 29 mil fãs em sua primeira passagem pelo território nacional, o octeto desembarca para uma série de shows na turnê 2025 NTX WORLD TOUR: Our Track in Brazil, onde passam por Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Recife e João Pessoa, entre julho e julho. A pré-venda tem início nesta sexta-feira (21/3), ao meio-dia. O show de Brasília está marcado para 28 de junho, sábado, no Toinha Brasil Show, com ingressos à venda no Articket.

A nova turnê marca o lançamento de OVER TRACK, segundo álbum de estúdio do NTX, considerado o projeto mais autoral e ambicioso da carreira do grupo. Pela primeira vez, os integrantes participaram ativamente na produção e composição das 11 canções inéditas que transitam entre batidas eletrônicas e hip-hop, além da forte influência de R&B.

Em agosto de 2024, o grupo foi atração principal do K-Festival, Festival de Cultura Coreana em Brasília e fez história em Niterói, no Rio de Janeiro, ao convidar a escola de samba Viradouro para uma fusão inédita entre K-Pop e samba. Na apresentação, cantaram Toda forma de amor e o enredo campeão do Carnaval 2024, Arroboboi Dangbé.

O grupo, formado por Hyeongjin, Yunhyeok, Xiha, Changhun, Hojun, Rawhyun, Eunho e Seungwon, estreou em 2021 e rapidamente ganhou espaço na indústria musical coreana e internacional, chamando atenção por suas performances em programas de TV e realities shows na Coreia do Sul. O NTX, abreviação de Neo Tracks nºX, agora se prepara para seguir com o tour pelo Uruguai, Argentina, Chile e Peru até chegar no Brasil.



2025 NTX WORLD TOUR : Our Track in BRAZIL

19 de junho (quinta-feira, feriado): Curitiba – Teatro Positivo?(Disk Ingressos)

21 de junho (sábado): São Paulo – Studio Stage?(Bilheto)

22 de junho (domingo): Rio de Janeiro – Circo Voador?(Eventim)

26 de junho (quinta-feira): Belo Horizonte – Autêntica?(Sympla)

28 de junho (sábado): Brasília – Toinha Brasil Show?(Articket)

29 de junho (domingo): Goiânia – Teatro Madre Esperança Garrido?(Articket)

3 de julho (quinta-feira): Recife – Teatro Luiz Mendonça?(Articket)

4 de julho (sexta-feira): Cabedelo, Paraíba – Intermares Hall?(Articket)