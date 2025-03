Nova perícia judicial comprova que assinaturas atribuídas a Ana Hickmann são falsas

Uma perícia grafotécnica conduzida a pedido do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) confirmou que as assinaturas de um contrato bancário em nome de Ana Hickmann foram falsificadas. O documento, firmado com o Banco do Brasil em setembro de 2022, envolvia um montante de R$ 1.272.427,97. A defesa da apresentadora confirmou a informação nesta quinta-feira (20/3), destacando que o contrato nunca foi assinado por ela.

De acordo com os advogados da apresentadora, a análise foi solicitada após indícios contundentes de falsificação. A perícia comparou as assinaturas do contrato com 11 documentos autênticos de Ana Hickmann, incluindo passaportes, título de eleitor, carteira de motorista e RG. "É importante destacar que o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) já confirmou a falsificação de outras 10 assinaturas em diversos contratos", afirmou a defesa.

Além do Banco do Brasil, outras instituições financeiras também estão envolvidas no caso. Um contrato firmado com o Banco Itaú foi periciado, e a análise concluiu que as assinaturas de Ana Hickmann eram falsas. O Bradesco, por sua vez, decidiu não seguir com uma cobrança contra a apresentadora após reconhecer a falsificação das assinaturas.

Diante das evidências apresentadas, a Justiça determinou a suspensão de processos relacionados a esses contratos até a conclusão das investigações. Um juiz decidiu interromper todas as ações em curso contra a apresentadora, incluindo um caso envolvendo o Banco Safra, aguardando uma decisão definitiva sobre a autenticidade dos documentos. O caso segue em análise pelas autoridades competentes.

