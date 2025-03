Fernanda Lira celebra a música de Amy Winehouse em show neste domingo

Neste domingo (23/3), a UK Music Hall convida ao palco a cantora Fernanda Lira para o tributo Remembering Amy, que será realizado às 16h. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$60. O repertório da noite conta com os grandes sucessos de Amy Winehouse explorando os álbuns Frank e Back to Black.



Fernanda Lira é cantora e baixista conhecida pela trajetória musical nas bandas de metal Nervosa e Crypta. Este show é um divisor de águas para Lira, dando a ela a oportunidade de mergulhar no jazz e no soul. A voz de Fernanda será acompanhada de uma banda composta por 10 músicos, além dos backing vocals. Entre uma canção e outra, a artista conversa com o público sobre a carreira, as influências e os desafios diários da vocação.

A ideia do tributo surgiu depois de cobranças dos fãs nos comentários dos vídeos que Fernanda postava interpretando a artista britânica. “Minha proposta é celebrar tanto a carreira quanto a pessoa por trás dos fenômenos. Quero apresentar aspectos da Amy que muitas vezes ficaram ofuscados pela mídia, mostrando sua genialidade, sua autenticidade e o ser humano por trás do ícone. Mais do que um tributo musical, este espetáculo busca revelar a artista sensível e brilhante que ela era, desconstruindo estereótipos e proporcionando um novo olhar sobre sua história e legado”, aponta Fernanda Lira.





Serviço

Remembering Amy com Fernanda Lira

No dia 23/3 às 16h na UK Music Hall (Asa Sul CLS 411). Os ingressos já estão disponíveis a partir de R$60 através do site: https://101tickets.com.br/events/details/Remembering-Amy---Fernanda-Lira-em-Brasilia .