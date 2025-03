Morre o surfista, ator e apresentador Daniel Sabbá, aos 70 anos

Daniel participou de campeonatos de surfe nos anos 1980 e apresentou programas de entretenimento, com o Sabbá Show, na TV Band e na CNT - (crédito: Reprodução/Instagram)

O surfista, apresentador e ator Daniel Sabbá morreu aos 70 anos, de acordo com comunicado publicado em suas próprias redes sociais. Ele estava internado no Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

Em 2021, o atleta sofreu um grave acidente ao colidir a moto contra um carro e ter ficado com o corpo preso no veículo. Desde então, enfrentava graves sequelas, com os movimentos paralisados.

"Ele se foi, mas deixou um legado que permanecerá vivo nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Daniel foi uma pessoa de coração generoso, sempre disposto a espalhar bondade e a transformar a vida daqueles ao seu redor", afirmou o comunicado.

Em fevereiro, Sabbá agradeceu a todos que estavam ajudando financeiramente com seu tratamento. "A melhor coisa para o ser humano não é o dinheiro, são os amigos", declarou. Ele completou 70 anos internado no hospital.

Daniel participou de campeonatos de surfe nos anos 1980 e apresentou programas de entretenimento, com o Sabbá Show, na TV Band e na CNT. Como ator, participou de novelas da TV Globo, como Paraíso Tropical, Belíssima, América e Pecado Capital.

Nas redes sociais, o ator Lucio Mauro Filho prestou homenagem ao atleta: "Dropa nesse tubo que leva a eternidade meu querido! Que todas os mestres te recebam num grande luau!", escreveu.

Leia o comunicado da morte de Sabbá na íntegra:

"É com imenso pesar e profundo respeito que comunicamos o falecimento de Daniel Sabbá. Ele se foi, mas deixou um legado que permanecerá vivo nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Daniel foi uma pessoa de coração generoso, sempre disposto a espalhar bondade e a transformar a vida daqueles ao seu redor.

Sua luz, sua alegria e sua imensa sabedoria continuarão a nos inspirar, mesmo na sua ausência física. Neste momento de dor, nos unimos em solidariedade, lembrando que o amor e os ensinamentos que Daniel nos deixou jamais serão esquecidos. Seu espírito permanecerá imortal em nossos corações. Que sua jornada agora seja de paz e serenidade, e que possamos encontrar consolo nas boas lembranças que ele nos deixou."