Preta Gil lança música para o filme ‘Câncer com ascendente em Virgem’

A música 'Tudo Vai Passar' está na trilha do filme 'Câncer com ascendente em Virgem' - (crédito: Divulgação)

A cantora Preta Gil lançou a música Tudo Vai Passar nas plataformas digitais. A canção faz parte da trilha sonora do filme Câncer com ascendente em Virgem, que estreia no dia 27 de março. A faixa é distribuída digitalmente pela Nikita Music e está disponível no streaming junto com o álbum.

Câncer com ascendente em Virgem é dirigido por Rosane Svartman e se baseia na história real de Célia Bessa, que produz o longa. Célia enfrentou o câncer de mama e compartilhou sua trajetória no blog Estou com Câncer, e Daí?, que posteriormente foi transformado em um livro. O filme narra a história de Clara (Suzana Pires), uma professora de matemática e influenciadora digital que, ao receber o diagnóstico de câncer, vê a vida mudar drasticamente. Ela irá precisar aprender a lidar com o inesperado, fortalecer os laços com familiares e contar com o apoio dos amigos.

Além de Preta Gil, que também é grande defensora da conscientização do câncer, o elenco do filme conta com nomes como Marieta Severo, Nathália Costa, Fabiana Karla e Ângelo Paes. A música Tudo Vai Passar traz uma mensagem de superação.