Com 10 kg a menos, Viih Tube exibe resultado de "vida fitness" em fotos

Viih Tube, de 24 anos, compartilhou com seus seguidores um novo clique mostrando sua rotina de treinos e cuidados com o corpo, que tem sido uma prioridade desde o nascimento de seu filho, Ravi, há 4 meses. A influenciadora digital está em um processo de emagrecimento, adotando hábitos saudáveis de alimentação e exercícios, e revelou recentemente que já perdeu 10 quilos desde o parto.

"Do dia do parto perdi 10 kg. Ravi tem 4 meses. Tem mães que perdem isso na semana pós-parto. Mas vai do seu biotipo. No da Lua não perdi isso nem em 10 meses, no pós-parto", explicou Viih Tube, que demonstrou entender as diferenças nos processos de recuperação de cada mulher.

Em seu novo estilo de vida, Viih tem se dedicado aos treinos pela manhã, começando o dia com um café da manhã leve antes de se exercitar às 9h, quando seus filhos, Ravi e Lua Di Felice, ainda estão dormindo. Ela já havia compartilhado anteriormente sua meta de perder 20 quilos, tornando a vida fitness uma prioridade para o ano.

Além de se focar na alimentação e nos treinos, Viih também investe em cuidados estéticos. Recentemente, ela revelou os tratamentos que tem feito, como drenagem linfática, criolipólise e depilação a laser, para melhorar seu bem-estar e autoestima. A ex-BBB compartilhou também uma foto antiga, afirmando que se inspira nela mesma: "Eu sou minha própria meta. Socorro. Vai dar certo (risos)". Com determinação, ela segue firme na busca pelos seus objetivos de saúde e estética.