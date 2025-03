Jean Tassy estreia o show de novo álbum em Brasília no Sarau Secreto

Um dos principais nomes da atual geração da música brasiliense, Jean Tassy volta para a capital para estrear o show do novo álbum, Acrônico, no dia 10 de abril. A a apresentação será no evento Sarau Secreto e os ingressos e a localização ainda estão em sigilo, como de costume no projeto.

Ao Correio, Jean comemora a chance apresentar as novas músicas para o público que o viu crescer. “Como brasiliense, tocar em Brasília é muito especial. Eu sinto uma reconexão com o meu lugar, minha essência e minha arte que foi criada aqui”, afirma Jean. “Tocar na minha cidade é como se fosse uma premiação para mim mesmo, porque eu vejo que eu estou fazendo as coisas acontecerem aqui dentro. Sinto que meu dever é cumprido”, complementa.

O artista também exaltou a possibilidade de trazer o show no Sarau Secreto. “É um festival que valoriza conexão, pertencimento e expressão autêntica, e eu estou muito animado para compartilhar essa nova fase em casa”, declara.

O disco Acrônico foi lançado em novembro de 2024 e foi crescendo organicamente com o público de Jean Tassy. O cantor decidiu experimentar mais e fez um trabalho que dialoga com a música pop, mas sem perder a essência do hip-hop que o fez famoso nacionalmente. Com produção do parceiro de longa data Iuri Rio Branco, o disco ainda conta com participação de nomes como Liniker, Yago Opróbrio e Don L.