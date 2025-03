Diego Hypolito desabafa sobre Gracyanne no 'BBB 25': 'Não me ama'

Na tarde desta terça-feira, 25, Diego Hypolito abriu o coração para sua irmã, Daniele, em conversa na academia do BBB 25. Ao refletir sobre os relacionamentos formados dentro da casa, o ginasta relembrou sua proximidade com Gracyanne Barbosa, já eliminada do programa.

Os irmãos discutiam sobre a relação complicada com os gêmeos João Gabriel e João Pedro, com quem Daniele teve desentendimentos recentes. Diego, então, mencionou que, no confinamento, prioriza quem demonstra reciprocidade em afeto.

"Aqui tudo são escolhas, e eu estarei do lado de quem escolheu me escolher também, me abraçar. Tiveram duas pessoas que eu falei que eu amo, aqui. Duas, não, três, desculpa, que eu esqueci da Gra", revelou.

Diego Hypolito aproveitou para esclarecer a importância de Gracyanne para ele, e confessou ter dúvidas sobre o sentimento da ex-sister: "Por isso pegou muito no meu coração as coisas que aconteceram, porque eu amo a Gracyanne. Eu acho que ela não me ama, mas eu a amo."

Além de Gracyanne, Diego afirmou ter grande carinho por Guilherme e Vitória Strada. "Eu falo para o Gui que eu o amo. Porque eu acho que eu amo o Gui, não sei o motivo. Acho que o Gui tem um coração do tamanho do universo. E amo a Vitória", concluiu o ginasta.

O ginasta ficou decepcionado com Gracyanne Barbosa após Renata repassar um recado enviado diretamente por familiares dele durante a dinâmica da "Vitrine Seu Fifi" no BBB 25. Edson Hypolito, irmão de Diego, e Fábio Castro, marido de Daniele Hypolito, foram até a ação externa para alertar que Gracyanne estaria sendo falsa com os irmãos dentro do confinamento, falando mal deles pelas costas, questionando a saúde mental e remédios utilizados por Diego.