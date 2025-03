Pai de Andressa Urach faz cirurgia às pressas e pausa projeto no conteúdo adulto - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Carlos Urach, pai da ex-Miss Bumbum Andressa Urach, viu seus planos de ingressar no mercado de conteúdo adulto serem temporariamente interrompidos. Ele, que recentemente criou um perfil na plataforma Privacy para compartilhar materiais sensuais exclusivos, precisou dar uma pausa inesperada após passar por uma cirurgia. A decisão de seguir os passos da filha no universo adulto já havia causado polêmica, mas a reviravolta em sua saúde trouxe outra perspectiva à sua nova empreitada.

Diagnosticado com catarata em um dos olhos, Carlos foi submetido a um procedimento cirúrgico para corrigir o problema e agora segue em fase de recuperação. Em uma postagem nas redes sociais, garantiu que pretende retomar suas atividades assim que estiver totalmente restabelecido. "Assim que estiver recuperado, Urach pretende retomar a agenda de gravações", confirmou, demonstrando disposição para seguir com seus projetos.

A entrada de Carlos nesse meio chamou atenção não apenas pelo fator surpresa, mas também pelo discurso que adotou para justificar sua decisão. Em entrevista ao youtuber Eric Ribeiro, ele apresentou um ponto de vista inusitado sobre sua atuação na indústria de conteúdo adulto. "Nós vamos mostrar um trabalho para as pessoas que estão precisando. Tem pessoas que não têm casamento, outros querem arrumar… entra no conteúdo do Carlos Urach que vai conhecer muitas coisas boas", declarou, sugerindo que seus vídeos podem contribuir para relacionamentos amorosos.

Defendendo seu papel quase como um conselheiro conjugal, Carlos enfatizou que seu conteúdo tem um propósito educativo. "O tempero do casamento é o diálogo entre dois… quando olharem os vídeos do Carlos, já cheio de experiência, eles vão tirar um proveito dali e o casamento vai mudar", afirmou, reforçando a ideia de que seu material pode ajudar casais a fortalecer seus laços.