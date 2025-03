'Adolescência': Netflix divulga vídeo de audição de Owen Cooper

A Netflix divulgou um vídeo de uma audição de Owen Cooper para atuar como Jamie na minissérie Adolescência. Nas imagens, o ator de apenas 15 anos aparece reagindo ao próprio teste.

Erin Doherty, que interpretou Briony, estava ao lado de Owen assistindo a gravação. Juntos, os colegas de elenco fazem piada sobre a aparência do ator.

"Por que o seu cabelo estava assim?", brinca Erin. "É assim que o meu cabelo era", responde Owen. Na sequência, o ator ainda revela que não sabia que estava sendo filmado.

A performance de Cooper foi bastante elogiada pelos espectadores da série. No vídeo, publicado no Instagram oficial da Netflix, os internautas aclamaram a atuação do estreante.

"Performance fantástica! Essa série, esses atores, roteiro, direção. Tudo nessa série é perfeito!", diz um comentário. "Trabalho brilhante", diz outro. "Este jovem é uma estrela. Esta é uma performance incrível", descreve um terceiro.

Veja o vídeo:

Sobre Adolescência

Adolescência é uma minissérie da Netflix que mostra um garoto de 13 anos que é acusado de assassinar uma colega de escola. Diante da tragédia, a família, a terapeuta e o investigador do caso se perguntam o que realmente aconteceu.

Dividida em quatro episódios de 50 minutos a 1 hora, a produção fez grande sucesso nas redes sociais. A produção reflete sobre o diálogo entre pais e filhos e a saúde mental das crianças e adolescentes.