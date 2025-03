Lady Gaga anuncia turnê após sucesso do álbum 'Mayhem'

Lady Gaga anunciou que fará uma turnê global após o sucesso de seu novo álbum, Mayhem, lançado no início de março. A diva pop divulgou a notícia nesta quarta-feira (26/3), por meio das redes sociais.

Segundo a publicação, Gaga explicou que fazer uma turnê não estava nos planos dela, mas mudou de ideia após Mayhem ser bem recebido pelo público.

"Não estava nos meus planos fazer uma turnê este ano depois dos meus shows em Singapura, mas a incrível resposta ao novo álbum me inspirou a manter as coisas funcionando", escreveu.

Na sequência, a cantora agradece à equipe da Live Nation, que conseguiram planejar a turnê em pouco tempo. "Tudo se concretizou rapidamente graças a Arthur Fogel e à incrível equipe da Live Nation, que planejaram uma turnê global em apenas algumas semanas."

Gaga explicou que desta vez vai optar por se apresentar apenas em arenas ao invés de estádios, para aproveitar a oportunidade de controlar os detalhes dos shows. "Mal posso esperar", disse.

Até o momento, a Mayhem Ball Tour tem apenas algumas datas confirmadas.

Las Vegas: 16 e 18 de julho



Seattle: 6 e 7 de agosto



Nova York: 22, 23 e 26 de agosto



Miami: 31 de agosto e 1º de setembro



Toronto: 10 e 11 de setembro



Chicago: 15 e 17 de setembro

Londres: 29 e 30 de setembro; 2 de outubro



Manchester: 7 de outubro



Estocolmo: 12 e 13 de outubro



Milão: 19 e 20 de outubro



Barcelona: 28 e 29 de outubro



Berlim: 4 e 5 de novembro



Amsterdã: 9 de novembro



Antuérpia: 11 de novembro



Lyon: 13 e 14 de novembro



Paris: 17, 18 e 20 de novembro

Gaga in Rio

A agenda de Lady Gaga também conta com uma apresentação histórica no Brasil. A cantora tem um show marcado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 3 de maio. O evento será gratuito, semelhante à apresentação de Madonna em maio do ano passado.