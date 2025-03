Homem com H ganha cartaz oficial e tem estreia marcada para maio

Foi divulgado nesta terça-feira (25/3) o cartaz oficial de Homem com H, filme que retrata a vida de Ney Matogrosso desde a infância e explora sua trajetória artística. Dirigido e roteirizado por Esmir Filho, o longa também revela as primeiras paixões do cantor, interpretado por Jesuíta Barbosa. A estreia nas telonas está marcada para 1º de maio.

A produção acompanha Ney desde os conflitos com o pai, vivido por Rômulo Braga, que insistia para que o filho “virasse homem”, até suas performances inesquecíveis nos palcos. O elenco conta ainda com grandes nomes, como Julio Reis no papel de Cazuza, Mauro Soares como João Ricardo e Jeff Lyrio interpretando Gerson Conrad.

Homem com H estreia nos cinemas dia 1° de maio (foto: Marina Vancini)

Além de explorar a carreira do artista, Homem com H também retrata o contexto da ditadura militar no Brasil, evidenciando como a trajetória de Ney Matogrosso desafiou a opressão da época e se tornou um símbolo de liberdade. Figurinos icônicos e maquiagens marcantes se destacam ao decorrer do longa, o que evidencia a maneira como o cantor rompeu barreiras e inaugurou um novo estilo.