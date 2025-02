Longa 'Homem com H' retrata a vida do cantor Ney Matogrosso

Homem com H – A Vida de Ney Matogrosso estreia nos cinemas em 1º de maio. Dirigido e escrito por Esmir Filho, o filme retrata a trajetória do icônico cantor e intérprete brasileiro, explorando sua infância, educação e as diferentes facetas de sua masculinidade. O título faz referência à canção lançada por Ney em 1981, que questiona os estereótipos masculinos na sociedade. O primeiro trailer do longa foi divulgado nesta segunda-feira (10/2), e será estrelado por Jesuíta Barbosa.

Ney Pereira da Silva nasceu em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, e cresceu ao lado dos, Antônio (interpretado por Rômulo Braga) e Beíta (interpretada por Hermila Guedes), e de seus irmãos. Desde cedo, o artista enfrentou conflitos com o pai, que insistia para que o cantor “virasse homem” e não aceitava a presença de um homem gay na família, como retratado no trailer. Após deixar Bela Vista, em 1973, o cantor estreou como vocalista dos Secos e Molhados, ao lado de João Ricardo e Gerson Conrad.

Além de retratar o sucesso de Ney Matogrosso, Homem com H ressalta como a atitude e o empoderamento do cantor evidenciam a força da sociedade brasileira em tempos de ditadura militar. Durante o regime, Ney sofreu censuras e ameaças, mas persistiu em expressar sua arte de maneira autêntica, tornando-se um ícone da liberdade de expressão e da luta contra a opressão.

O primeiro álbum dos Secos e Molhados, lançado em 1973, apresentou o trio com maquiagens marcantes e figurinos chamativos e característicos. Entre os hits do disco, destacam-se O Vira, Sangue latino, Fala e Assim assado. Após deixar o grupo, em 1974, Ney iniciou carreira solo em 1975, alcançando grande sucesso com a canção Bandido Corazón, composta por Rita Lee.

Além de explorar a trajetória profissional de Ney Matogrosso, o filme também retrata a vida pessoal cantor. Um dos aspectos mais tocantes abordados é a relação amorosa com Cazuza, com quem se encontrou em 1979. Esse relacionamento, repleto de paixão, conflitos e intensas emoções, exemplifica a vulnerabilidade e a força que coexistiam na vida do artista.