Festa do terreiro Ilê Asé Ojuinã celebra comunidades de matriz africana

Neste sábado (29/3), o Ilê Asé Ojuinã, terreiro de Candomblé em Brasília, será palco do evento Comunidade Viva. A iniciativa busca fortalecer as comunidades de matriz africana por meio de uma exposição fotográfica, debates sobre a relação do Candomblé com a saúde e a celebração do novo programa Ímo Nlá.

O evento acontece no Ilê Asé Ojuinã Sorokê Efon, em Sobradinho, a partir das 10h, com entrada franca. A programação inclui um diálogo aberto sobre racismo e intolerância religiosa às 11h, seguido por uma roda de capoeira às 12h30, com o grupo Capoeira Angola e o Movimento Cultural Camuanga. Às 13h30, o evento recebe o show Fé, Anjos e Orixás. As atividades seguem até as 17h, e a programação completa pode ser conferida no Instagram do Instituto Ojuinã.

O novo projeto Ímo Nlá tem como objetivo promover capacitação profissional e geração de renda para as comunidades de São Sebastião e Jardim ABC, oferecendo cursos e oficinas gratuitas voltados ao mercado de trabalho. À frente da iniciativa está o Instituto Ojuinã, uma organização religiosa sem fins lucrativos dedicada à valorização da cultura afro-brasileira e do Candomblé.