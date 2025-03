Clive Revill, o Imperador Palpatine, morre aos 94 anos

O ator Clive Revill morreu, aos 94 anos, no último dia 11 de março. A informação foi dada pela filha dele, Kate Revill. Conhecido por dublar o Imperador Palpatine na primeira versão do filme Star wars: o Império contra-ataca, o ator lutava contra a demência, e estava internado em uma unidade de saúde em Sherman Oaks, distrito de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ator Clive Revill lutava contra a demência Daily Mail

Revill também foi conhecido por ser a voz do mordomo Alfred em Batman: a série animada, em 1992. O ator também esteve em longas, como Bunny Lake desapareceu, Caleidoscópio, Modesty Blaise e A casa da noite eterna.

Em Star wars, Clive foi convidado para gravar as falas do aliado de (Darth Vader, (James Earl Jones). Nas cenas, ele se comunica com o icônico vilão do cinema. “Recebi uma ligação do Kershner, que precisava de uma voz para o Imperador, que apareceria apenas como uma imagem holográfica. Fiz alguns testes e percebi que funcionava melhor sem nenhuma emoção”, contou em uma entrevista de 2015.

"Eles vinham até mim, eu dizia para chegarem perto e fecharem seus olhos. Então eu dizia (com a voz do Imperador) 'Existe uma grande perturbação na Força'. As pessoas ficavam pálidas, e uma quase desmaiou!", lembrou.

Nascido em 18 de abril de 1930, em Wellington, Nova Zelândia, Clive Revill iniciou a carreira após ser incentivado por Laurence Olivier a estudar na Old Vic Theatre School, na Inglaterra. Ele fez sua estreia na Broadway com o musical Mr. Pickwick. O ator recebeu duas indicações ao Tony Awards, pelos musicais Irma la Douce e Oliver!.

Na TV, participou de diversas séries, como Columbo, Murder, She wrote, Magnum P.I., Lois & Clark: as novas aventuras do Superman, Star Trek: a nova geração, DuckTales, Pinky e o Cérebro, Alvin e os esquilos, Godzilla: the series e Johnny Bravo.

Ele também dublou personagens em games como Marvel: Ultimate Alliance, Piratas do Caribe: no fim do mundo, O Hobbit e Mogli – o menino lobo.