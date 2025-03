Brilho do longa 'Ainda estou aqui' segue, em prêmio para ibero-americanos

Com transmissão pelo Canal Brasil, o prêmio Platino, referente a talentos no audiovisual dos países latinos e ainda de Portugal e Espanha (sede da premiação, no palácio madrilenho Ifema), traz deferência especial, em 2025, aos filmes e séries do Brasil, uma vez que o país agrupa indicações em 11 categorias, com destaque para as séries João sem Deus — A queda da Abadiânia, Cidade de Deus — A luta não para e Senna (que compete ainda na categoria melhor criador, com a trupe Fernando Coimbra, Patrícia Andrade, Vicente Amorim e Luiz Bolognesi) e os filmes Ainda estou aqui e Arca de Noé.

Promovido pela Egeda (Entidade de Gestão de Direitos dos Produtores Audiovisuais|) e pela Fipca (Federação Ibero-Americana de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais), o Platino traz três oportunidades de prêmios para o longa de Walter Salles, que venceu o Oscar neste ano: melhor atriz (Fernanda Torres), diretor e melhor filme ibero-americano.

Entre outros talentos em frente às câmeras, concorrem os atores brasileiros Hugo Bonemer, Alexandre Rodrigues, Andreia Horta e Gabriel Leone. Reconhecida pela série La casa de las flores (2018), a atriz mexicana Aislinn Derbez (de Between walls) dividirá a apresentação da festa da sétima arte e da tevê, no dia 27 de abril, com o colega espanhol Asier Etxeandía, astro de Cabaret (na versão teatral de Sam Mendes) e destacado em Dor e glória (de Pedro Almodóvar).