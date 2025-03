Negra Flow se apresenta em São Sebastião gratuitamente no sábado (29/3)

Negra Flow nasceu em Brasília e se apresenta no encerramento do projeto social 'Encontro Com A Melhor Idade', em São Sebastião. - (crédito: Divulgação)

A rapper brasiliense Negra Flow se apresentará gratuitamente em São Sebastião no sábado (29/3), às 17h, como parte do encerramento do projeto Encontro Com A Melhor Idade, na Quadra 12, Rua 4 - Chácara Girassol, Morro Azul.

Nascida em Brasília e filha de pais nordestinos, Nara Morais, conhecida artisticamente como Negra Flow, é artista independente e atua como rapper, compositora e bailarina. Influenciada pelos versos de Dina Di, Alcione, Elza Soares e Lauryn Hill, a cantora teve contato com o rap desde cedo nas periferias de Brasília ao frequentar movimentos culturais.

Dona de uma voz forte e um discurso com foco na luta por justiça e igualdade no movimento negro, Negra Flow ficou conhecida por seu primeiro álbum, O Sistema, lançado em 2022, que retrata a insatisfação com os menos favorecidos. Por ele, a artista foi premiada em São Paulo com o troféu Arte em Movimento.

O Encontro com a Melhor Idade tem como objetivo divulgar a cultura local, além de estimular e valorizar a participação da população sênior em eventos culturais. O projeto, que teve início em 9 de março, oferece entrada grátis em shows de artistas locais, além de oficinas de crochê, fotografia e percussão.





Negra Flow no Encontro com a Melhor Idade

Em 29 de março, às 17h, na Quadra 12, Rua 4 - Chácara Girassol, Morro Azul - São Sebastião. Entrada gratuita.