Linkin Park anuncia show em Brasília para novembro; veja os valores

Linkin Park (novembro): Depois de fazerem um show memorável em São Paulo em novembro/24 com sua nova vocalista (Emily Armstrong), a banda de rock voltará ao Brasil em 2025 com a turnê "From Zero World Tour". - (crédito: James Minchin III/Divulgação)

A banda americana de rock Linkin Park anunciou, na noite desta quinta-feira (27/3), novas datas de shows em três cidades brasileiras, incluindo Brasília, para o mês de novembro. As apresentações fazem parte da perna sul-americana da turnê mundial From Zero. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“América do Sul: anunciando novas datas na From Zero World Tour 2025”, escreveu o grupo no anúncio oficial, publicado nas redes sociais. Depois de passar por Colômbia, Peru, Argentina e Chile, o conjunto chega ao Brasil para shows entre os dias 5 e 11 de novembro.

Em anúncio feito em novembro de 2024, Linkin Park havia garantido, para novembro deste ano, passagem pelo Rio de Janeiro, no dia 8; São Paulo, no dia 10; Brasília, no dia 13; e Porto Alegre, no dia 15. Com as novas datas anunciadas nesta quinta, as capitais fluminense e gaúcha perdem os shows; enquanto a capital paulista e a capital federal passam a receber as apresentações nos dias 8 — antiga data carioca — e 11 de novembro, respectivamente. Além delas, Curitiba, que não estava na lista anterior, garante passagem da banda no dia 5.

A pré-venda para membros do Linkin Park Underground (LPU) com assinatura Passport Plus ou Legacy começa na próxima segunda-feira (31/3) pela Ticketmaster. De acordo com informação disponível no site do fã-clube, “as assinaturas Passport Plus adquiridas antes de 24 de agosto de 2024 são rotuladas como ‘Legacy’ e terão uma pré-venda prioritária” a partir das 10h; enquanto “as assinaturas Passport Plus adquiridas a partir de 5 de setembro de 2024 terão acesso a uma pré-venda exclusiva” a partir das 12h.