Ju Marques grava primeiro DVD em show de comemoração ao aniversário de Ceilândia

A cantora Juliana Marques gravou, nesta quinta-feira (27), o primeiro DVD, intitulado Seresta Internacional, na Feira Central de Ceilândia. Além de versões de grandes hits, a artista também incluiu músicas autorais na setlist. Durante a apresentação, que foi um show especial ao aniversário da cidade, a cantora fez questão de ressaltar o orgulho do local. “Fazer hoje o DVD na Ceilândia, na feira que tem uma questão muito afetiva pra mim é algo muito mais do que um dia eu sonhei”, declarou.

A gravação contou com a participação especial do cantor e compositor Marcynho Sensação. Ju Marques cantou músicas que fizeram parte do seu crescimento na internet, como Have you ever seen the rain de Creedence Clearwater Revival, Always do Bon Jovi e Garçom de Reginaldo Rossi.

Com muito carisma e a blusa da Seleção Brasileira, Juliana Marques, viralizou nas redes sociais com vídeos cantando versões em seresta internacional de sucessos estrangeiros, em bares de Ceilândia, onde cresceu. A artista já soma mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, levando o nome da cidade Natal para o Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Correio Braziliense (@correio.braziliense)

*Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles