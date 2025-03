Empreendedora de Ceilândia que criou oficina para mulheres ganhou prêmio da ONU

Com apenas 19 anos de idade, a empresária Agda Óliver, hoje com 44 anos, deixou Arinos (MG), onde nasceu e cresceu, para vir morar com o irmão em Ceilândia. Logo de cara, se apaixonou pelas quadras todas divididas e iguais, a Feira Central com sua culinária tradicional e uma qualidade de vida bem diferente de sua cidade no interior mineiro. Em Ceilândia, se adaptou rapidamente.

A cidade adotiva de Agda, tornou-se cenário de suas maiores conquistas, onde construiu a vida pessoal e profissional. "Moro aqui desde o ano 2000. Casei, tive filhos e, posso dizer que construí toda a minha vida aqui. Me considero mesmo uma ceilandense nata e sinto que esse lugar me completa. Mesmo após 25 anos, a minha paixão só aumenta", destaca.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A história do seu empreendimento começou em 2008, quando comprou seu primeiro carro e passou a frequentar oficinas mecânicas. Porém, as experiências nem sempre eram positivas. "Fui enganada várias vezes, e isso me motivou a criar um espaço onde mulheres pudessem ser bem atendidas e respeitadas", explica. Assim, nasceu a Meu Mecânico — Oficina da Mulher, um ambiente pensado para o público feminino, onde a transparência e a confiança são prioridades.

Prêmio internacional

Antes de abrir as portas, a empresária dedicou dois anos a pesquisas e planejamento de mercado. Ela analisou diversas regiões do DF, como Samambaia, Recanto das Emas, Vicente Pires, Taguatinga e Guará, mas foi Ceilândia que apresentou o maior potencial de crescimento e renda. "A cidade sempre me apontava um bom retorno financeiro e tenho certeza de que foi a escolha certa", relembra.

Em maio deste ano, a oficina completa 15 anos. Mas o sucesso do empreendimento não ficou restrito ao DF, veio em nível nacional e internacional. "Nós fomos indicados pela ONU para um prêmio e ficamos entre as 10 empreendedoras do Brasil. Me orgulho muito de estar aqui e representar Ceilândia", diz.





















Para Agda, a cidade é muito mais do que um endereço comercial, é seu lar e sua paixão. "Ceilândia é acolhedora, tem uma estrutura incrível, ruas largas, boas escolas e uma feira central que é um verdadeiro patrimônio. Às vezes, a cidade é retratada de forma injusta, mas quem vive aqui sabe o quanto ela é maravilhosa, vibrante, cheia de oportunidades e pessoas incríveis", afirma.